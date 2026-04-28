Níjar prohíbe las motos acuáticas en aguas del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar

Tras años de presión vecinal y daños ecológicos la prohibición permanente de esta actividad se hace efectiva en todo el litoral del Parque Natural y durante todo el año. Según la resolución publicada en el BOJA (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía), la prohibición de las motos de agua deja de ser una medida estival para convertirse en una norma permanente durante todo el año. De hecho, el propio BOJA justifica la medida para proteger hábitats marinos, evitar impactos como ruido, contaminación y riesgos para bañistas y garantizar la conservación de un espacio natural de alto valor ecológico.

Resaltar además que el Ayuntamiento de Níjar, a través de su concejala de Seguridad, Mónica Morales, ha valorado de manera positiva la medida tanto para el Parque Natural como para el propio municipio. Ha asegurado que "contribuye a la protección de un entorno único que debemos preservar, evitando el impacto ambiental y el deterioro de los fondos marinos y nuestra fauna". Ha declarado también que la medida mejora de forma clara la seguridad y tranquilidad de los vecinos y visitantes que, durante años, han sufrido incluso situaciones de riesgo y molestias por "el uso irresponsable" de motos de agua cerca de la costa.

En este sentido, cabe destacar además el encuentro que ha tenido lugar entre el director del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, Salvador Parra, con representantes de la Coordinadora de Asociaciones de los Pueblos del Cabo de Gata, que agrupa a 13 asociaciones vecinales de todos los pueblos comprendidos en el territorio del Parque, y a la asociación ecologista Amigos del Parque. En este caso, el principal asunto tratado ha tenido que ver con el uso de las motos de agua en las costas del Parque. Y es que según los representantes vecinales, generan muchas molestias a los bañistas, situaciones de riesgo y daños medioambientales a la flora y fauna subacuática. Las asociaciones reiteraron su opinión favorable a introducir mayores restricciones al uso de este tipo de embarcaciones.