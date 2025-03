Las mejores hamburguesas se vuelven a citar en Almería

‘The Champions Burger’, uno de los eventos culinarios más esperados del año, regresa a nuestra ciudad apenas cinco meses después de su primera edición, que reunió durante once días, en el Recinto Ferial de la capital, a más de 120.000 visitantes que degustaron las magníficas propuestas gourmet del campeonato.

“Nuestra ciudad se va a convertir por segundo año en la capital mundial de las hamburguesas, serán once días donde los amantes de las burgers podrán degustar y elegir la ‘Mejor Hamburguesa de Almería’ de entre los casi 25 ‘foodtrucks’ que participarán en esta cita”, ha asegurado Joaquín Pérez de la Blanca, concejal de Promoción de la Ciudad de Almería, durante la presentación del evento en la hamburguesería 'RICO'.

Los participantes llegan a esta edición con nuevas propuestas gourmet creadas exclusivamente para este concurso. “Hay que destacar que este año habrá seis restaurantes de la provincia en el campeonato, entre ellos ‘DelaCalle’, que defiende el título de Mejor Hamburguesa de Almería logrado en 2024 o la propia ‘RICO’, que el pasado año participó en todas las citas del campeonato llevando el nombre de Almería por bandera por toda España”, ha dicho Pérez de la Blanca.

Hay que recordar que este evento recorre más de 40 ciudades en este año 2025 y que celebrará ediciones especiales con formatos gastronómicos innovadores. “Para acompañar a las hamburguesas, el certamen contará con foodtrucks de pollo frito; de salsas Ybarra; de patatas fritas; de donuts y, como novedad, de tartas de queso”, ha explicado el edil.

Por su parte, José Morales, director de Comunicación de ‘The Champions Burger’, ha indicado que Almería “es una ciudad que a mi particularmente me encanta y me gusta mucho su Recinto Ferial”. De lunes a jueves, The Champions Burger abrirá sus puertas desde las 18.00 hasta las 00.00 horas, mientras que los fines de semana hará lo propio de 12.00 a 00.00 horas. “Almería es la ciudad donde mayor afluencia hay de restaurantes locales, con un total de seis. Estamos muy felices que esos negocios tengan ganas de estar en The Champions Burger”. Morales ha finalizado asegurando que “estoy convencido que este año superaremos la cifra de 120.000 asistentes y llegaremos a los 140.000, siempre y cuando la lluvia lo permita”.

Establecimientos participantes

Entretanto, los representantes de distintas hamburgueserías de Almería han presentado sus distintas propuestas para este evento gastronómico. Sandra Plaza, de ‘RICO’, ha realizado una propuesta “inspirada en la serie El Juego del Calamar, que está compuesta por una mermelada de panceta, un pan bacon a baja temperatura con un macerado asiático, carne de vaca madurada, queso gouda y una salsa que potencia el sabor de la burger”.

Por su parte, Manuel Muñoz, de ‘Why Not Burgers’, ha desglosado su propuesta basada en “vaca madurada, queso cheddar americano, un pulled pork macerado en salsa, crema de parmesano y una crema de sobrasada”.

Fran Juan Izquierdo, de ‘Delacalle Smash Burger’, ha explicado que su propuesta para 2025 es “una carne macerada, queso elemental, queso cheddar, croquetas de angus, salsa de tomatito –en honor al guitarrista almeriense- y salsa Delacalle 2.0”.

Carmen María Pérez, de ‘Mala Burger’, ha explicado su propuesta basada en un pan de brioche de patata, vaca nacional, queso cheddar, mayonesa japonesa y bacon con miel además de toque de pepinillo”.

Para finalizar, Juan Gómez, de ‘Dos Jotas’, acude a The Champions Burger con “pan brioche de patata, carne hecha a la brasa y nuestra salsa tres cerdos que contiene costilla, bacon y terreznos a baja temperatura”.

A ellos se suma también ‘Wakea’.

Junto a los establecimientos locales competirán ‘El Tarantín Chiflado’, ‘Vacarnal’, ‘Circo’, ‘Soul Coffe Beer’, ‘Nola Smoke’, ‘Dark Burger’, ‘La Muralla’, ‘Jenkin’s’, ‘Jisma’, ‘The VicBros Burger’, ‘Street Food Burger’, ‘Godeo’, ‘Tokio’ y ‘Algo Diferente’.

Nuestra ciudad también contará con un espacio especial donde figuras reconocidas de la gastronomía presentarán sus propias creaciones, aunque fuera de competición. Entre ellos estarán ‘Gottan Grill’, actual campeón con el título de ‘Mejor hamburguesa de España’ y ‘Mejor hamburguesa de Europa’ en 2024; ‘Moflete’, del ‘youtuber’ Joe Burger, y ‘El Barco by La Cocina del Pirata’, del ‘influencer’ Sergio Enciso.

Novedades en 2025

Una de las novedades de ‘The Champions Burger’ 2025 es el estreno de un nuevo pórtico con su iluminación. Precisamente será en Almería, el próximo 13 de marzo, cuando se inaugure este arco con neones que servirá como entrada al evento y que evoca el estilo de las legendarias carreteras de Estatos Unidos.

Además, los asistentes podrán disfrutar de una amplia variedad de actividades lúdicas. Entre ellas, habrá máquinas de Arcade para los amantes de los juegos clásicos; un simulador de Fórmula 1 que ofrecerá una experiencia de conducción real y varias videoconsolas con los títulos más populares del momento.

‘The Champions Burger’ recorrerá más de 40 ciudades entre febrero y diciembre, tras el éxito de la edición anterior, que superó los cuatro millones de visitantes en 18 ciudades y más de 100 hamburgueserías participantes. La ruta 2025 visitará nuevas localidades para responder a la gran demanda del público.

Después de Almería y tras su paso por Córdoba y Barcelona, ‘The Champions Burger’ continuará su ruta en Murcia del 27 de marzo al 6 de abril. El resto de ciudades se anunciarán progresivamente.

La competición se extenderá hasta finales de año, cuando se anunciará la “Mejor hamburguesa de España” de 2025. Al terminar la ruta, se publicará un ‘ranking’ con las 35 hamburgueserías más votadas, que competirán por el título nacional en la gran final.

Lo que hace especial a ‘The Champions Burger’ es que el público es quien elige a la hamburguesa ganadora. El sistema de votación es sencillo: tras degustar la hamburguesa, los asistentes solo tienen que escanear el código QR del ticket de compra y valorarla.