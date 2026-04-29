El mayor parque hinchable del mundo llega a Almería

El Centro Comercial Torrecárdenas se prepara para convertirse en uno de los principales focos de ocio de la primavera con la llegada de Fun Box, considerado el mayor parque hinchable del mundo, que abrirá sus puertas el próximo 1 de mayo.

La instalación, que ocupará más de 4.000 metros cuadrados, estará ubicada en el entorno del complejo comercial y permanecerá en la ciudad hasta el 7 de junio, ofreciendo una experiencia pensada para todos los públicos.

Fun Box, impulsado por la empresa Productores de Sonrisas, destaca por su gran tamaño y por contar con más de diez áreas de juego interconectadas. Entre sus principales atractivos se incluyen circuitos de obstáculos, zonas de salto continuo, retos de equilibrio y grandes toboganes, algunos de ellos de hasta siete metros de altura.

El parque propone una experiencia inmersiva que combina actividad física y entretenimiento, dirigida tanto a niños como a adultos. Sus instalaciones están diseñadas para disfrutar en grupo, lo que lo convierte en una opción de ocio familiar y social en plena temporada primaveral.

Con esta iniciativa, Torrecárdenas refuerza su apuesta por el ocio experiencial y los eventos de gran formato, consolidándose como uno de los principales centros comerciales de referencia en la provincia desde su inauguración en 2018.

La llegada de Fun Box supone, además, un nuevo reclamo turístico y de entretenimiento para Almería, que durante más de un mes contará con una de las propuestas lúdicas más llamativas del panorama nacional.