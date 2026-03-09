Laujar de Andarax, capital de las marchas procesionales

El municipio acogerá el 15 de marzo este encuentro musical previo a la Semana Santa con desfile de bandas y concierto final.

La Diputación Provincial de Almería y el Ayuntamiento de Laujar de Andarax han presentado la XVII edición del Certamen de Marchas Procesionales ‘Villa de Laujar’, una cita ya consolidada dentro del calendario cultural de la Alpujarra almeriense que se celebrará el próximo domingo 15 de marzo como antesala a la Semana Santa.

El acto de presentación se ha desarrollado en el Patio del Mandarino de la Diputación y ha contado con la participación de la diputada provincial de Cultura y alcaldesa de Laujar de Andarax, Almudena Morales; la concejal Vanesa Ferrer; y representantes de las bandas participantes, entre ellos Germán Fernández y Juan José Torres.

Este certamen, que se organiza desde 2008, se ha consolidado como uno de los encuentros de música procesional con mayor trayectoria de la provincia y como un atractivo cultural y turístico destacado para el municipio.

Morales ha destacado que el evento alcanza ya su decimoséptima edición y se mantiene como una de las citas previas a la Semana Santa más importantes de la Alpujarra almeriense.

Asimismo, ha agradecido el apoyo continuado de la Diputación para sacar adelante esta propuesta cultural. Según ha señalado, la institución provincial ha colaborado desde el inicio con el Ayuntamiento para hacer posible la celebración de este certamen, una cooperación que considera clave para que el municipio continúe acogiendo iniciativas de este tipo.

La alcaldesa también ha explicado que la jornada incluirá el tradicional desfile de las bandas, que comenzará en la Plaza Mayor de la Alpujarra. Durante el recorrido, cada formación interpretará distintas marchas antes de llegar a la plaza de toros ‘Orgullo de la Alpujarra’, donde se celebrará el concierto final.

Morales ha recordado además la buena acogida que suele tener este evento entre vecinos y visitantes. En la edición anterior, según ha indicado, la asistencia superó las 600 o 700 personas, lo que refleja el interés que despierta esta cita musical tanto en el municipio como en la comarca.

Por su parte, Ferrer ha subrayado que el próximo domingo Laujar volverá a acoger una nueva edición de este certamen, un evento que tras diecisiete años de trayectoria se ha convertido en una actividad muy esperada por la población y por quienes visitan la localidad.

La concejal ha detallado que la jornada comenzará a las 11,30 horas con un desfile que partirá desde la Plaza Mayor de la Alpujarra hasta la plaza de toros ‘Orgullo de la Alpujarra’, lugar donde tendrá lugar el concierto conjunto de las bandas participantes.

En esta edición actuarán la Agrupación Musical Alto Andarax de Laujar, la Banda de Cornetas y Tambores Virgen de los Dolores ‘Los Cafés’ de Vélez-Rubio, la Banda de Cornetas y Tambores La Redención de Benalmádena y la Banda de Guerra de la Brigada de La Legión ‘Rey Alfonso XIII’.

La responsable municipal ha invitado a vecinos y visitantes a participar en esta jornada dedicada a la música y a la tradición, que cada año llena de ambiente las calles del municipio.

El programa arrancará a las 11,30 horas con el desfile desde la Plaza Mayor de la Alpujarra hasta la plaza de toros ‘Orgullo de la Alpujarra’, donde se celebrará el concierto final con todas las formaciones.

Además de ofrecer música procesional, el certamen busca favorecer la convivencia entre las distintas formaciones, fomentar la afición musical entre los jóvenes y promocionar el municipio como destino cultural y turístico, contribuyendo también a dinamizar la comarca y atraer visitantes en los días previos a la Semana Santa.