La Junta Central de Usuarios intensifica los bombeos las 24 horas para reducir el nivel de la Balsa del Sapo

La Junta Central de Usuarios de la Masa de Agua Subterránea “Campo de Dalías-Sierra de Gádor” ha emitido una nota informativa para aclarar la situación y las medidas de gestión que se están llevando a cabo en la Balsa del Sapo, ubicada en el entorno de Las Norias de Daza (El Ejido), tras el incremento de los niveles del agua provocado por el reciente temporal de lluvias.

Según explica el colectivo, las últimas precipitaciones registradas en la comarca —que han llegado a superar los 100 litros por metro cuadrado en algunas zonas, una cifra inusual en los últimos años— han provocado una importante subida de la lámina de agua en ambas balsas. Aunque actualmente la tendencia se está revirtiendo y los niveles descienden de manera continua, la bajada es lenta debido a que todo el entorno se encuentra completamente saturado.

Con el objetivo de alcanzar de nuevo la cota de seguridad, los sistemas de evacuación están operando a pleno rendimiento las 24 horas del día, los 7 días de la semana, expulsando la mayor cantidad de agua técnicamente posible hacia el mar, concretamente hasta la playa de La Romanilla, en Roquetas de Mar.

Desde la Junta Central de Usuarios de la Masa de Agua Subterránea “Campo de Dalías-Sierra de Gádor” recuerdan que asumieron la gestión y el mantenimiento de estas instalaciones de evacuación en mayo de 2013, tras un convenio de colaboración firmado el año anterior con la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Desde entonces, la infraestructura original ha sido actualizada y modernizada para mejorar la eficiencia de los bombeos. Todos los costes de estas mejoras, así como los gastos de impulsión eléctrica y mantenimiento, son sufragados de forma exclusiva por los propios usuarios de riego integrados en la Junta Central.

Asimismo, la entidad ha querido aclarar que la evacuación de agua se mantiene activa de forma ininterrumpida durante casi todo el año, a excepción de los tres meses de verano. Durante la temporada estival, los bombeos se suspenden en cumplimiento del acuerdo alcanzado con el Ayuntamiento de Roquetas de Mar por motivos turísticos y de uso de la playa de La Romanilla.

A pesar de que las previsiones apuntan a que los niveles volverán de manera gradual a la normalidad en condiciones estándar, los gestores advierten que no se pueden descartar nuevos episodios de precipitaciones debido a la época otoñal. Por este motivo, la Junta Central de Usuarios mantiene una comunicación directa y constante con los residentes de la zona a través de la Asociación Cañada de Las Norias para trasladarles cualquier novedad sobre la evolución del humedal.