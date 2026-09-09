El Ejido inicia la tercera fase de videovigilancia con despliegue en el campo

El Ayuntamiento de El Ejido ha anunciado el inicio de los trabajos de la tercera fase de su sistema de videovigilancia urbana, un ambicioso proyecto tecnológico que en esta ocasión pondrá el foco principal de protección sobre el sector agrícola. Con esta ampliación, se busca blindar los caminos rurales y el entorno de las explotaciones agrarias, considerado el motor económico y social del municipio.

La alcaldesa del municipio, Julia Ibáñez, destacó que la inversión en innovación es una apuesta directa por la tranquilidad ciudadana y la competitividad de la agricultura ejidense. Las nuevas cámaras, dotadas con sistemas avanzados de Inteligencia Artificial (IA), se sumarán a los 189 dispositivos inteligentes que ya operan en el centro urbano y los distintos núcleos del término municipal.

Los datos recogidos durante este año avalan el éxito del proyecto, pionero en la provincia de Almería. Hasta la fecha, la Policía Local de El Ejido ha gestionado más de 350 solicitudes de imágenes para investigaciones de carácter delictivo y de tráfico, lo que supone un incremento del 55% con respecto al mismo periodo del año anterior. Desde la jefatura estiman que se alcanzarán las 600 solicitudes antes de que concluya el año, consolidando la utilidad del sistema para el esclarecimiento y prevención de delitos.

Toda la red de vigilancia es monitorizada en tiempo real desde el Centro de Coordinación Operativa y Videovigilancia (CECOV), situado en la jefatura de la Policía Local. En paralelo al despliegue de los nuevos ojos digitales en el campo, las instalaciones centrales recibirán una importante modernización técnica. De hecho, según adelantó la dirección de la Policía Local, los planes de actualización tecnológica contemplan la integración de un segundo videowall operativo y el desarrollo del Centro de Coordinación Operativa Municipal (CECOPAL), convirtiendo este espacio en un referente andaluz de alta tecnología para la gestión integral de emergencias y la seguridad pública.