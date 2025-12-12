El Ejido aprueba más de 700.000 euros para reparaciones de los daños de la Dana

Esta inversión se suma a la aprobada la pasada semana también por la junta de gobierno local, lo que eleva el presupuesto total destinado a tareas de reparación de daños provocados por el episodio de lluvias y granizo hasta el 1.117.404,4 euros, según ha sumado el Consistorio en una nota.

Las intensas precipitaciones registradas en un corto intervalo de tiempo provocaron erosiones, socavaciones, pérdida de firme y deterioro generalizado de los pavimentos, especialmente en caminos rurales y vías de acceso a explotaciones agrícolas.

Entre las zonas más afectadas destaca el Camino de Cueva del Mojón, donde la acumulación de escorrentías y la falta de capacidad de infiltración del terreno generaron encharcamientos y daños estructurales en el firme, comprometiendo el tránsito rodado y la seguridad.

De esta manera, se ha aprobado una inversión de 583.620,84 euros para llevar a cabo actuaciones de reparación y rehabilitación en los caminos la Pared, Cueva del Mojón, el Toril, la Antena, camino de Roquetas y de las Salinas, y el camino viejo de Balerma a Berja; la carretera Sector IV; los parajes Simón de Acién, Fuentenueva, Los Aljibillos y el Llano; el Alcor de Balerma y el entorno del cementerio de El Ejido.

Por otra parte, las intensas precipitaciones y el arrastre de materiales provocaron la pérdida, desplazamiento y deterioro de un número significativo de señales verticales y marcas viales del municipio, que dificultan la orientación de los conductores y comprometen la seguridad del tráfico en distintas zonas del término municipal. Las actuaciones para subsanar esta situación de carencias en la señalización reglamentaria cuentan con un presupuesto de 72.462,40 euros.

Asimismo, la reposición de los daños provocados por la dana en el alumbrado público en los Cementerios del municipio contará con un presupuesto de 52.660,08 euros.

La actuación comprende el desmontaje de puntos de luz completos en columnas, la sustitución de luminarias deterioradas y la instalación de nuevos puntos de luz completos con la ejecución de la red necesaria, garantizando seguridad, eficiencia y cumplimiento normativo.

Estas inversiones se unen a las ya aprobadas hace una semana para la reparación de la cubierta del cementerio de El Ejido, con un presupuesto de 59.341,34 euros; la reposición de los daños provocados en el alumbrado exterior en el entorno del bulevar de El Ejido con un presupuesto de 177.107,70 euros; y la reposición de los daños en el alumbrado exterior de San Agustín, con un presupuesto de 172.212,04 euros.