Diputación destina 802.000 euros a los municipios para aplicar la ley de bienestar animal

La Diputación de Almería ha aprobado una línea de ayudas de 802.000 euros para que los municipios de menos de 20.000 habitantes puedan aplicar las medidas previstas en la ley de bienestar animal y en la normativa andaluza sobre identificación de animales. El plan, correspondiente al periodo 2026-2027, forma parte de la estrategia provincial Almería 103.

Las ayudas permitirán a los ayuntamientos elaborar el censo obligatorio de animales en el Registro Andaluz de Identificación Animal, implantar servicios de recogida y alojamiento de mascotas extraviadas o abandonadas y aplicar el método CER —captura, esterilización y retorno— en las colonias felinas. La Diputación también ofrecerá asistencia técnica para elaborar los planes municipales de gestión de estas colonias.

La financiación se distribuirá en dos anualidades: 302.000 euros en 2026 y 500.000 euros en 2027. Los consistorios podrán presentar sus solicitudes durante los 15 días hábiles posteriores a la publicación de las bases en el tablón de anuncios de la sede electrónica provincial.

El presidente de la Diputación, José Antonio García Alcaina, ha defendido el compromiso de la institución para ofrecer soluciones presupuestarias a las necesidades de los municipios.

300.000 euros para rehabilitar senderos municipales

El Pleno también ha aprobado un plan de 300.000 euros para rehabilitar y mantener la red de senderos municipales, que llegará a 25 localidades con ayudas de hasta 10.000 euros por municipio.

Los beneficiarios son Alcolea, Alcóntar, Almócita, Antas, Bédar, Berja, Cantoria, Dalías, Felix, Fondón, Gérgal, Laujar de Andarax, Los Gallardos, Lubrín, Lucainena de las Torres, Macael, Olula del Río, Padules, Purchena, Sierro, Taberno, Tahal, Urrácal, Velefique y Vélez-Rubio.

Medallas de la Provincia y nuevas inversiones

La corporación provincial ha aprobado por unanimidad las Medallas de la Provincia de 2026, cuya entrega tendrá lugar el 15 de noviembre en el Teatro Óvalo de Vélez-Rubio. La Medalla de Oro recaerá en la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA)-Infoca y los Bomberos del Levante por su labor en emergencias como el incendio de Los Gallardos.

También recibirán distinciones Antonio Serrano, con la Medalla de la Cultura; la Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía, con la Medalla de lo Social; CASI, con la de Agricultura; y El Ejido Futsal, con la del Deporte.

Además, se han aprobado nuevas obras de los Planes Provinciales en Lucainena de las Torres, Castro de Filabres y Gérgal, con una inversión superior a 786.000 euros para actuaciones relacionadas con el abastecimiento de agua y la renovación de infraestructuras, incluida la Guardería Municipal de Gérgal.

El Pleno ha activado otros 240.000 euros para mejorar caminos municipales en Mojácar, Chercos y Viator, más de 270.000 euros para actuaciones de abastecimiento de agua potable en Sierro y Suflí, y 50.000 euros dentro del Plan de Cementerios Municipales.

35.344 euros para iniciativas sociales

La Diputación ha aprobado también cuatro subvenciones nominativas por un importe conjunto de 35.344 euros para proyectos de innovación y bienestar social impulsados por Feafes Almería El Timón, la Asociación Sangre Dragón, la Asociación de Emigrantes Retornados (Asaler) y la Asociación de Fibromialgia de Almería (Afial).

Por último, la institución provincial se ha adherido al manifiesto conjunto de las ocho diputaciones andaluzas con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género, que se conmemora el 25 de noviembre. La sesión comenzó con un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo).