Cerca de 30 investigadores de la UAL destacan entre los científicos más influyentes del mundo según Stanford

La Universidad de Almería vuelve a obtener reconocimiento internacional por la calidad y repercusión de su actividad científica. El prestigioso ranking de Stanford, denominado Ranking of the World Scientists: World's Top 2% Scientists, incluye en su edición de 2026 a cerca de 30 investigadores de la institución almeriense, que aparecen en alguna de las dos categorías principales de la clasificación: la que distingue las carreras científicas más destacadas en sus respectivas especialidades y la que recoge a los autores cuyas publicaciones han recibido más citas durante el último año.

En la categoría que evalúa la trayectoria investigadora, la UAL cuenta con 14 científicos entre los más influyentes del mundo. Trece ya aparecían en ediciones anteriores, mientras que uno se incorpora por primera vez a este grupo. Se trata de Amadeo Fernández Alba, Emilio Molina Grima, José Luis Guil-Guerrero, Tomás Lafarga, Francisco Manzano Agugliaro, Gabriel Acién, Roberto Romero González, Antonia Garrido Frenich, Rodney Thompson, José Antonio Sánchez Pérez, José Luis Martínez Vidal, Ana Agüera, José M. Fernández Sevilla y Francisco García Camacho, que entra por primera vez en esta categoría.

Por otro lado, la clasificación que reconoce a los investigadores cuyas publicaciones han acumulado un mayor número de citas durante el último año incluye a 15 científicos vinculados a la Universidad de Almería. Entre ellos figuran Emilio Abad Segura, del área de Economía Financiera y Contabilidad; José M. Muyor Rodríguez y Alejandro Pérez Castilla, de Didáctica de la Expresión Corporal; Francisco M. Padilla y Marisa Gallardo, de Producción Vegetal; Rubén Trigueros y M. del Mar Molero Jurado, de Psicología Evolutiva y de la Educación; José Luis Guzmán, de Ingeniería de Sistemas y Automática; Fernando García Barroso, de Zoología; María J. López, de Microbiología; Remedios López Liria y María Dolores Ruiz Fernández, de Enfermería y áreas relacionadas con la salud; Lorena Gutiérrez Puertas, de Enfermería; María José Sánchez Muros, de Producción Animal; y Pedro Parra Rivas, de Física Aplicada.

La presencia de investigadores de la UAL en esta clasificación adquiere especial relevancia si se tiene en cuenta el tamaño de la institución, que compite con universidades de dimensiones muy superiores. El listado elaborado por Stanford utiliza indicadores normalizados para evaluar aspectos como el número de veces que otros investigadores citan un artículo científico, la cantidad de autores que participan en cada publicación y la posición que ocupa cada uno de ellos en la firma del trabajo.

La clasificación selecciona al 2 % de los científicos más destacados de cada una de las principales disciplinas académicas, con representación de instituciones de todo el mundo. Los investigadores se distribuyen en 20 grandes campos científicos, divididos a su vez en 174 especialidades. Para elaborar el ranking se emplean datos de la base bibliográfica Scopus y diferentes indicadores bibliométricos. La última actualización de los datos fue publicada el 7 de octubre por Elsevier, empresa editora responsable de Scopus, bajo el título August 2026 data-update for 'Updated science-wide author databases of standardized citation indicators'.