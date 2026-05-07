Calar Alto moderniza su telescopio de 1,23 metros con una cámara de última generación

El observatorio de Calar Alto, ubicado en la sierra de Los Filabres, ha culminado la renovación tecnológica del telescopio de 1,23 metros con la instalación de una nueva cámara basada en tecnología sCMOS, un sistema de última generación que ofrece mayor sensibilidad, alta velocidad de captura y un amplio campo de visión.

La nueva instrumentación ha sido financiada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades a través de la Agencia Estatal de Investigación y permitirá mantener “muy competitivo” uno de los telescopios históricos del complejo astronómico almeriense, operativo desde 1975.

Tras superar el proceso de validación técnica y pruebas en condiciones reales, el sistema ya se encuentra plenamente operativo y disponible para la comunidad científica nacional e internacional.

El nuevo detector destaca por su gran tamaño —casi cinco veces superior al sensor de una cámara fotográfica de formato completo— y por ofrecer un campo de visión similar al tamaño aparente de la Luna. Además, permite realizar capturas en milisegundos con bajo nivel de ruido, lo que amplía notablemente las posibilidades de investigación.

Gracias a esta mejora tecnológica, el telescopio podrá participar en proyectos relacionados con la exploración del cielo, el análisis de fenómenos transitorios o el seguimiento de impactos de meteoritos sobre la Luna y ocultaciones de estrellas por objetos del sistema solar. También facilitará el uso de técnicas avanzadas como el ‘lucky imaging’, orientadas a mejorar la resolución de las imágenes pese a la turbulencia atmosférica.

Desde el observatorio destacan que esta actuación forma parte de la estrategia de modernización de Calar Alto para seguir siendo una infraestructura científica de referencia internacional.

El director del centro, Jesús Aceituno, ha subrayado que esta renovación consolida el papel del telescopio de 1,23 metros como una instalación “versátil y altamente competitiva”, preparada para afrontar los desafíos científicos del futuro.