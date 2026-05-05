En busca el acusado de intentar matar a su pareja en Almería tras no presentarse al juicio

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Almería ha acordado la búsqueda y detención del hombre acusado de intentar acabar con la vida de su pareja sentimental tras no comparecer en el juicio previsto este martes.

Según fuentes judiciales, la vista ha quedado suspendida debido a la incomparecencia del acusado, quien se encontraba en libertad desde septiembre de 2024 con medidas cautelares como orden de alejamiento, pulsera telemática y la prohibición de salir de Las Palmas de Gran Canaria.

El procesado se enfrenta a 12 años y 29 días de prisión por un delito de homicidio en grado de tentativa y otro de coacciones continuadas, ambos con el agravante de parentesco.

Los hechos se remontan al 24 de mayo de 2021, cuando la pareja viajaba en taxi desde Baza (Granada) hasta Almería. Durante el trayecto, el acusado habría exigido a la víctima diez euros bajo amenazas de muerte, manteniendo una actitud intimidatoria.

Ya en la capital, en la zona de la Plaza de Barcelona, el hombre volvió a reclamar dinero “para comprar hachís” y, ante la negativa de la mujer, presuntamente sacó un cuchillo y le asestó varias puñaladas en el abdomen y el glúteo, llegando a amenazarla de muerte.

La víctima sufrió una herida de gravedad en la pared abdominal, en una zona de riesgo vital, aunque logró sobrevivir gracias a la rápida atención sanitaria. Como consecuencia, presenta secuelas físicas.

La Fiscalía solicita, además de la pena de prisión, el pago de 3.050 euros de indemnización y la imposición de 22 años de alejamiento e incomunicación respecto a la víctima.

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