El Ayuntamiento de El Ejido pone ayudas de 90 mil euros a disposición de clubes y deportistas federados

El Ejido ha abierto oficialmente el periodo de solicitud para las subvenciones municipales destinadas a clubes deportivos federados, asociaciones y deportistas individuales federados. Para la presente temporada, el Ayuntamiento ha dispuesto una partida total de 90.000 euros, lo que supone un incremento de 10.000 euros respecto a la convocatoria previa.

Las ayudas económicas se pueden solicitar hasta el 13 de octubre y los requisitos para optar a ellas varían según la modalidad. En este sentido, clubes y asociaciones deportivas deben estar debidamente inscritos en el registro municipal con una antigüedad mínima de un año y estar federados durante este 2026.

En cuanto a deportistas individuales o de equipo sin club asociado, deben ser residentes en el municipio de El Ejido y contar con licencia federativa en vigor para este año. La adjudicación de los fondos se realizará en régimen de concurrencia competitiva. Una comisión evaluará las solicitudes presentadas en tiempo y forma en base a los criterios de valoración fijados en las bases reguladoras, distribuyendo el crédito disponible entre los proyectos que obtengan una mayor puntuación.

La concejal de Deportes, María José Martín, ha subrayado el compromiso municipal con este sector, explicando que "se trata de una subvención con la que ayudar a sufragar una parte de los costes que clubes, asociaciones y deportistas soportan durante la temporada".

Asimismo, la edil ha puesto en valor el papel de los beneficiarios: "Nuestros clubes y deportistas no solo llevan la imagen de El Ejido allá por donde van con un gran nivel, sino que contribuyen con su trabajo y logros a fomentar la práctica deportiva saludable entre toda la población".