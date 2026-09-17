Antas estrena su nuevo Espacio Escénico con capacidad para 600 espectadores

Antas inaugurará este jueves 17 de septiembre su nuevo Espacio Escénico, una instalación cultural que llevaba tiempo entre las demandas del municipio y que ha sido concebida para acoger desde actividades de pequeño formato hasta grandes espectáculos al aire libre. La construcción ha contado con una inversión cercana a 1,3 millones de euros procedentes de los Planes Provinciales de la Diputación de Almería.

El edificio se encuentra sobre una parcela de aproximadamente 1.700 metros cuadrados, situada en el cruce de las calles Zurgena y Puente, bajo el edificio de la guardería. Una de sus principales características es la posibilidad de modificar el aforo en función de las necesidades de cada actividad. El recinto dispone de 169 asientos en su configuración habitual, aunque puede llegar a albergar hasta 600 personas al incorporar el anfiteatro exterior.

El complejo está compuesto por una nave principal que alberga el escenario y por un anfiteatro al aire libre. Las dos zonas pueden utilizarse por separado o integrarse para formar un único espacio, creando un gran teatro auditorio exterior preparado para espectáculos y acontecimientos con una elevada asistencia.

La instalación dispone además de una planta inferior en la que se encuentran diferentes espacios auxiliares, camerinos, dos áreas de aseos y una sala destinada a proyecciones. El diseño busca también favorecer la continuidad entre el interior y el exterior, con un acceso que comunica la explanada con el vestíbulo y grandes puertas acristaladas correderas que permiten abrir el edificio hacia el entorno.

El estreno tendrá un marcado componente del municipio. El proyecto ha sido realizado por los arquitectos antenses Luis Cano y Mariela Cano, responsable además de la dirección de los trabajos. En el acto inaugural estarán el presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García, y el alcalde de Antas, Pedro Ridao. La Asociación Musical Azahar y el Coro Virgen de la Cabeza serán los encargados de inaugurar el escenario con una selección de canciones populares de Mocedades.

La apertura del nuevo equipamiento supone, según el alcalde, cubrir una necesidad que Antas arrastraba desde hace años. Pedro Ridao ha expresado su satisfacción por poder abrir finalmente las puertas del espacio y ha señalado que resultaba difícil entender que un municipio con una actividad cultural intensa no contara hasta ahora con un recinto adecuado y homologado para desarrollar sus acontecimientos.

El alcalde ha situado esta obra dentro de la estrategia municipal destinada a reforzar y modernizar las instalaciones públicas. Ridao sostiene que Antas tenía un importante déficit en este ámbito que se está reduciendo progresivamente. En este sentido, recuerda que el Centro de Interpretación de la Cultura Argárica ya ha cumplido su primer año de funcionamiento y que el proyecto para construir un polideportivo cubierto se encuentra próximo a iniciar su proceso de contratación.

Una vez finalizada la construcción, el siguiente objetivo del Ayuntamiento será conseguir que el nuevo Espacio Escénico tenga una programación estable. El alcalde considera que dotar de contenidos y actividad a la instalación permitirá convertirla en un nuevo punto de encuentro cultural y contribuirá a dinamizar el municipio.

Ridao ha puesto igualmente en valor la participación de la Diputación Provincial en la financiación de la actuación y ha agradecido la implicación de su presidente, José Antonio García, y del diputado responsable de Fomento, Antonio Rodríguez. También ha reconocido el trabajo desarrollado por los arquitectos encargados del proyecto y por el equipo responsable de la dirección de las obras.