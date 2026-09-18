Almería será la primera sede española de la gran cumbre mundial del turismo de aventura

La ciudad de Quebec, Canadá, ha cedido el testigo a la provincia de Almería como la sede del 4 al 7 de octubre de 2027 de la cumbre del turismo de naturaleza y aventura más importante del mundo: la Adventure Travel World Summit (ATWS). Se trata de un prestigioso foro internacional que cada año reúne a destinos, compradores, operadores, medios especializados y líderes que influyen en el mercado global de este segmento turístico.

Con esta noticia, el destino ‘Costa de Almería’ sella un nuevo hito en su historia al convertirse en la primera sede española de la ATWS, que inició su andadura en 2005 en Seattle, Estados Unidos. Desde entonces, el evento ha viajado por medio mundo recorriendo sedes en Europa, América y Asia. España, con Almería a la cabeza, se incorpora al mapa mundial de los lugares de celebración de este foro que lidera el debate sobre el futuro del turismo de naturaleza y aventura.

El vicepresidente de Diputación, Ángel Escobar, y la diputada de Turismo, María José Herrada, acompañados en Quebec por el gerente de la Empresa Municipal Almería Turística, José Manuel Navarro; el director General de Turespaña, Miguel Sanz y la jefa de producto y ferias internacionales de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, Esther Romero, han recogido el testigo como futuros anfitriones a manos de los responsables de la Adventure Travel Trade Association (ATTA), que organiza la ATWS.

El presidente de Diputación, José Antonio García Alcaina, ha valorado la noticia y ha agradecido a la organización y a las demás instituciones implicadas “este importante logro para la provincia de Almería. Es un grandísimo honor convertirnos en la primera sede en la historia de España en acoger la gran cumbre mundial de turismo de naturaleza. Precisamente, este tipo de turismo, el de experiencias y el que fusiona el deporte y la aventura en asombrosos entornos naturales, es una de nuestras señas de identidad y que nos diferencian de otros destinos”.

En este sentido, García Alcaina ha resaltado que la celebración de este congreso en Almería “significa una gran oportunidad para ‘Costa de Almería’ como destino y para todas las empresas del sector de nuestra tierra que van a ver cómo se refuerza el posicionamiento de la provincia en este segmento gracias a este evento que nos sitúa en el top del mapa mundial del turismo de experiencias. En nuestra tierra se reunirán los líderes internacionales de este sector, casi 1.000 profesionales procedentes de hasta 50 países”.

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha valorado como “un orgullo y una gran responsabilidad” que la ciudad de Almería haya sido designada para albergar la próxima edición del congreso, que se celebrará en el Palacio de Exposiciones y Congresos Cabo de Gata-Ciudad de Almería de El Toyo.

Ha apuntado que esta “cada año reúne a profesionales de viajes de aventura de todo el mundo, lo que supone una oportunidad única de conectar con líderes globales, forjar alianzas significativas y demostrar por qué somos ya un referente para la práctica responsable con la naturaleza de un turismo activo y de aventura”.

El vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, ha valorado la designación del destino almeriense por parte de la Adventure Travel Trade Association (ATTA), anunciada en la presente edición que celebran en Canadá, ya que permitirá “posicionar a la región en un segmento de alto poder desestacionalizador y para la distribución de viajeros en el territorio”.

Gavira ha destacado que el turismo de aventura y activo “es un producto que genera beneficio directo en entornos rurales, diversifica la actividad turística, dinamiza la economía de estos municipios y ancla población al territorio”, de modo que el encuentro “contribuirá a reforzar la comercialización entre clientes potenciales de extraordinario interés”.

Ha incidido además en el perfil de los profesionales que tendrán la oportunidad de conocer directamente la oferta almeriense y andaluza, entre responsables de operadores, agencias, medios especializados y empresas del sector, convirtiendo este foro “en una oportunidad comercial para las empresas andaluzas que consolidará la imagen de Andalucía como un destino de referencia para el turismo de aventura y de naturaleza”.

Finalmente, el director General de Turespaña, Miguel Sanz, ha valorado que la elección de Andalucía como sede del Adventure Travel World Summit 2027 “supone un importante reconocimiento internacional al potencial de España como destino de naturaleza, aventura y experiencias auténticas”.

“Para Turespaña, este encuentro representa una oportunidad excepcional para mostrar ante los principales profesionales del sector a nivel mundial la diversidad y riqueza de nuestra oferta turística, así como la capacidad de nuestros destinos para responder a las nuevas demandas de un viajero que busca experiencias de calidad, sostenibles y estrechamente vinculadas al territorio”, ha manifestado.

Gran escaparate mundial e impacto económico

El vicepresidente de Diputación, Ángel Escobar, ha profundizado en los datos positivos y la repercusión económica que traerá este evento a la provincia al afirmar que “se calcula un impacto directo cercano a los 2 millones de euros derivado del alojamiento, transporte, restauración y servicios. Además, en el plazo de 3 años se estima un retorno de entre 5 y 12 millones de euros gracias a las nuevas relaciones comerciales, promoción editorial y programación de viajes que se generarán a raíz de este foro”.

En esta línea, la diputada de Turismo, María José Herrada recalca que “la gran importancia de ATWS en Almería la encontramos en la enorme visibilidad que dará a ‘Costa de Almería’ como un escaparate único que permitirá a nuestro destino desempeñar un papel determinante en el foro internacional del turismo de aventura. Tenemos todo lo necesario para conseguirlo”.

El encuentro organizado anualmente por la Adventure Travel Trade Association permite a los profesionales y empresas del sector analizar tendencias, establecer alianzas comerciales y generar nuevas oportunidades de negocio en torno a un segmento estrechamente vinculado con la naturaleza, el turismo activo y las experiencias.

ATTA, fundada en 1990, constituye la mayor red mundial de profesionales y entidades especializadas en turismo de aventura, con una comunidad de alrededor de 30.000 miembros entre guías, turoperadores, alojamientos, asesores de viajes, organismos de promoción turística, entidades de gestión de destinos, empresas de equipamiento y medios especializados

El destino almeriense en su conjunto propone al visitante unas posibilidades turísticas muy difíciles de encontrar porque combina paisajes desérticos, litoral mediterráneo, espacios naturales protegidos, un excelente clima, identidad rural, gastronomía, historia, patrimonio, excelentes profesionales del sector y una hospitalidad e idiosincrasia auténticas que harán del viaje una experiencia inolvidable para quien la viva.