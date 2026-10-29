Almería rinde homenaje a las víctimas del accidente ferroviario de Toledo

La provincia de Almería se ha sumado este jueves a las muestras de condolencia por el grave accidente ferroviario registrado en Urda (Toledo), que ha causado al menos 69 muertos y más de un centenar de heridos, según el último balance oficial. Instituciones públicas, representantes políticos y trabajadores del sector ferroviario han guardado minutos de silencio en memoria de las víctimas.

Los homenajes se han celebrado en diferentes puntos de la capital, como la Universidad de Almería, la sede del Gobierno andaluz y la Subdelegación del Gobierno. A estas convocatorias se ha añadido una concentración promovida por el comité de empresa de Renfe frente a la antigua estación de tren.

Uno de los actos con mayor participación ha tenido lugar en el campus universitario, donde más de 500 personas, entre estudiantes, profesores y trabajadores, se han congregado junto al escudo de la UAL. La iniciativa ha respondido a una convocatoria conjunta de las universidades públicas andaluzas.

El vicerrector de Profesorado y Planificación Docente, José Manuel Ortega, ha transmitido el apoyo de la comunidad universitaria a los familiares de los fallecidos y los heridos. También ha reconocido el trabajo de los equipos de emergencia y ha reclamado que la investigación permita conocer qué provocó el siniestro y ayude a reforzar la seguridad del transporte ferroviario.

Por otro lado, el delegado de la Junta de Andalucía en Almería, Francisco Góngora, ha encabezado un minuto de silencio en el Patio de los Naranjos, acompañado por representantes de las administraciones local, provincial y estatal. Durante el acto, ha expresado sus condolencias a los familiares de las víctimas y ha deseado la recuperación de los heridos. Además, ha recordado que la seguridad debe ser una prioridad fundamental en el sistema ferroviario.

Las concentraciones se han celebrado durante la primera jornada de los tres días de luto oficial decretados por el Gobierno central, que finalizarán a las doce de la noche del sábado 31 de octubre. Mientras dure el duelo, las banderas nacionales permanecerán a media asta en los edificios públicos y los buques de la Armada, una medida que también se ha aplicado en el campus de la Universidad de Almería.