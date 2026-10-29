Almería cancela la ‘Noche en negro’ por el luto oficial tras el accidente ferroviario de Urda

El Ayuntamiento de Almería ha cancelado la Noche en negro, prevista para el próximo sábado, 31 de octubre, debido al luto oficial decretado por las víctimas mortales del accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo). El periodo de duelo se extenderá hasta la medianoche de ese día.

Fuentes municipales han confirmado la suspensión del evento, de acuerdo con el real decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La programación contemplaba más de 30 actividades distribuidas en una docena de espacios de la capital, entre ellas pasajes del terror, pasacalles, conciertos, talleres infantiles y propuestas inclusivas.

El Ayuntamiento de Almería no descarta trasladar la actividad de día, pero está sujeto a la disponibilidad de las diferentes compañías y empresas que participan en la Noche en Negro.