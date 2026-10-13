Alejandro Astola, primera confirmación de SUVE Music Festival 2027

Vera ha anunciado a Alejandro Astola como primer artista confirmado para la tercera edición del SUVE Music Festival (Summer Vera Music Festival), que tendrá lugar en julio de 2027. Tras sus dos primeras ediciones, el ciclo de conciertos volverá a reunir en la localidad almeriense una programación impulsada por el Ayuntamiento y Crash Music.

Astola, que supera el millón de oyentes mensuales entre las distintas plataformas de streaming, llegará al festival con «Mi Guitarra y Yo 2.0», la continuación de su primera gira en solitario. Según los datos difundidos por la organización, aquella propuesta consiguió agotar las entradas en 93 conciertos y vendió más de 40.000 localidades.

La nueva gira comenzará en 2027 e incorporará novedades a un espectáculo que empezó ante apenas 35 personas en una pequeña sala. Desde entonces, el proyecto ha recorrido escenarios de España y ha dado el salto a Latinoamérica, donde también ha registrado conciertos con todas las entradas vendidas, sin que el artista hubiera publicado todavía un álbum.

Con menos de diez canciones editadas y un repertorio que incluye composiciones aún inéditas, el músico sevillano ha encontrado en los directos y las redes sociales dos vías para conectar con su público. Canciones como «Mi Primavera», «Corazón de Cristal» o «Dónde vas?» acumulan millones de escuchas, mientras que otras, como «Un Tremendo Error», ya circulan por las redes y son coreadas en sus conciertos pese a no haberse publicado.

A ese repertorio se suman sus últimos lanzamientos, «Si Tú Quisieras», «Tengo Un Tesoro» y «Prometimos», canciones que Astola ha llevado al estudio después de darlas a conocer en sus actuaciones y de que alcanzaran difusión en redes sociales.

Con esta primera confirmación, el Ayuntamiento de Vera y Crash Music dan a conocer el primer nombre de una nueva edición con la que buscan reforzar el atractivo de la localidad como destino de turismo musical durante el verano. La organización anuncia que las entradas ya están disponibles a precio promocional a través de la web de Crash Music, que cuenta con un portal de venta y una agenda de conciertos.