El agro almeriense bate récord de facturación en la campaña 25-26

La agricultura de Almería vive un momento dulce, muy dulce, por lo que menos en lo que respecta a la economía. Sin olvidar los problemas de trips, plagas, mano de obra, agua, costes de producción y competencia de países terceros, los datos económicos objetivos dados a conocer en la Asamblea de Coexphal demuestran la fortaleza almeriense. Campaña récord en facturación, valor y exportación, por encima de los 5.200 millones de euros, que sumado a la industria de los plásticos, semillas, semilleros, insumos etc... dejan unos datos económicos de 6.700 millones de euros de facturación total en Almería en la pasada campaña agricola.

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández Pacheco, ha destacado en la Asamblea de Coexphal la “enorme fortaleza” del campo almeriense y la capacidad que ha vuelto a demostrar el sector para obtener buenos resultados en un contexto marcado por el incremento de los costes de producción, la competencia internacional y unas exigencias regulatorias cada vez mayores. Fernández-Pacheco ha participado en la Asamblea General de COEXPHAL, celebrada en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Aguadulce, donde se ha presentado el balance definitivo de la campaña hortofrutícola 2025/26.

El consejero ha puesto en valor unos resultados que sitúan el valor de comercialización en 5.267 millones de euros, un 16,7% más, y el valor generado para el agricultor en 4.045 millones, un 12% más. Las exportaciones entre septiembre y junio han alcanzado, además, los 4.120 millones de euros.