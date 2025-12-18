Cruz Roja atiende a 134 inmigrantes llegados en patera al Puerto de Almería

Los equipos de respuesta inmediata ante emergencias y de atención humanitaria a inmigrantes (ERIE-AHI) de Cruz Roja han atendido a un total de 134 personas inmigrantes que fueron trasladadas al Puerto de Almería después de ser rescatadas cuando viajaban en varias pateras por el litoral almeriense.

Según han informado fuentes de la ONG, los dispositivos de emergencia se activaron hasta en tres ocasiones a lo largo del día para ofrecer las primeras asistencias sanitarias, apoyo humanitario y atención básica a las personas rescatadas, una vez que fueron trasladadas a la capital por las autoridades competentes.

Entre las actuaciones realizadas por Salvamento Marítimo y la Guardia Civil destaca el rescate de una embarcación con 83 varones de origen magrebí, localizada a unas seis millas náuticas al este de San José, en el municipio de Níjar, frente a las costas del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.

Con motivo del Día Internacional de las Personas Migrantes, que se conmemora este jueves, el coordinador provincial de Cruz Roja en Almería, Francisco Vicente, ha recordado que la organización trabaja cada año con más de 10.000 personas de origen extranjero en la provincia y atiende a más de 6.000 a través de proyectos de integración, asentamientos y apoyo a mujeres extranjeras víctimas de trata.

En este contexto, Vicente ha señalado que durante esta semana Cruz Roja desarrolla una campaña de sensibilización en colaboración con el proyecto cultural La Guajira, que incluye una exposición fotográfica y varias charlas, con el objetivo de concienciar a la ciudadanía sobre la realidad migratoria y fomentar una convivencia basada en el respeto y la solidaridad.