Blanco y Púrpura, ganadora absoluta de la XXVI edición de los ‘Espacios Naturales de la Provincia de Almería’

Un año más el concurso de fotografía de Onda Cero, de nuestros 'Espacios Naturales de la Provincia de Almería', nos ha abierto una ventana a la naturaleza inmejorable. La vigésimo sexta edición ha cumplido de largo las expectativas y han logrado el objetivo de poner en valor nuestro entorno natural.

En opinión de nuestro jurado, formado por los fotógrafos Domingo Leyva, Luis Pozas, Fran Rubia y Blas Fuentes, las fotografías presentadas este año han mantenido un nivel de calidad muy elevado.

Entre los trabajos presentados este año, con 40 fotografías seleccionadas por el jurado que podrán verse dentro de muy poco en la exposición itinerante, así como en la virtual de nuestra web ondacero.es/almeriaofotografia.es hay cinco fotografías ganadoras que han destacado sobre el resto y que aquí os presentamos:

-Ganadora Absoluta: BLANCO Y PÚRPURA de Eduardo Hernández de Haro.

-Premio del Público (a través de la votación en nuestra web): AMANECER de Francisco Rosa García.

-Mejor Fotografía Flora: FLOR DE OTOÑO de Juan Francisco Martínez Utrera.

-Mejor Fotografía Fauna: COMBATE AÉREO de José Rivera Menéndez.

-Mejor Fotografía Paisaje: FLOR DE SAL de Antonio Barón Carretero.

Desde Onda Cero, agradecemos la participación a todos los fotógrafos que se han presentado en esta edición y sobre todo agradecemos que iluminen y den luz propia con su trabajo a los rincones de nuestra provincia que tanto nos llenan de vida. ¡Nos vemos en la próxima edición!.