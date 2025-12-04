Fallece el padre del jugador de la UD Almería, Patrick Soko

La cara y la cruz de la vida ha tenido como triste protagonista a Soko en las últimas 24 horas. El delantero camerunés de la UD Almería anotó ayer su primer gol como jugador rojiblanco, en el choque de Copa del Rey ante el Eldense, y en la mañana de hoy jueves ha conocido el fallecimiento de su padre.

No se tienen muchos datos de las causas y la información ha llegado a través de la esposa del jugador, Vanessa Crippa, quien publicaba en redes sociales un mensaje dando la noticia. “Hay batallas por las que pasamos que solo nosotros sabemos. Descansa en paz mi querido suegro, mi corazón está roto en mil pedazos”.

Vanessa Grippa junto a su suegro | Instagram/Vanessa Crippa

El progenitor del futbolista fue también jugador de fútbol y llegó a ser internacional por su país como defensor. En sus inicios, Soko no se había tomado el deporte de forma muy ‘en serio’ debido a que su padre quería que se centrara en sus estudios. No fue hasta entrados los 18 años cuando viajo a la Republica Dominicana para enrolarse en el Cibao. Su padre no estaba muy convencido del viaje, y fue su madre que le convenció para no desaprovechar la oportunidad.

Presentación de Patrick Soko | UD Almería

El padre de Soko estuvo el 15 de agosto en la presentación de su hijo como rojiblanco, siendo la primera vez que acudía a una rueda de prensa de Patrick.