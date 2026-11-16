Keith Azopardi:" Si soy Chief Minister hablaré con el gobierno de España para una buena relación"

Se acaban de cumplir cuatro meses desde que desapareció la frontera física entre España y Gibraltar. La fluidez, de la que tanto se habló, es ya una realidad. Otra cosa es la zona de prosperidad compartida. Empresarios, agentes sociales, trabajadores y políticos esperan que, poco a poco, los resultados positivos, algunos ya evidentes, sigan mejorando. El líder de la oposición Keith Azopardi (GSD), comparte sus reflexiones con Onda Cero Campo de Gibraltar. Con la compañía del miembro de su ejecutiva, William Anidjar Serfaty (Willy), analiza todas estas situaciones. Además, aborda las elecciones del 29 N en España y se prepara para los comicios del próximo año en el Peñón. Ahí ya no tendrá enfrente a Fabián Picardo, al que casi derrotó hace cuatro años en las urnas. Su oponente será Gemma Arias Vasquez. La actual ministra, que ya ejerce de facto como líder del gobierno, afronta su primer reto como cabeza de cartel, en listas abiertas eso sí. Azopardi considera que cambia el nombre del número uno pero no la forma de gestionar. Percibe hartazgo en la ciudadanía y espera que eso tenga reflejo en las urnas. Las relaciones con España, el centro de datos que se quiere construir en el Peñón o la situación económica son aspectos que desgrana el abogado en una nueva valoración, en los micrófonos de Onda Cero, del escenario actual, muy diferente al de los últimos años. Desde el 15 de julio muchas cosas han cambiado, veremos cuantas más a partir del 29N y sobre todo desde el próximo 14 de diciembre. Esa es la fecha en la que el tratado entre Reino Unido y Unión Europea dejará de estar en vigor, de forma provisional. El parlamento de Bruselas tiene la palabra.