Por qué 'Sumar' de Yolanda Díaz no se presenta a las elecciones municipales y autonómicas

La reciente irrupción en la política de 'Sumar' ha supuesto todo un gran cambio en este ámbito en un año electoral que alberga, por un lado, las elecciones municipales y autonómicas y, por otro, las elecciones generales. Sin embargo, algo notable que se ha podido ver es la no inclusión de la plataforma de Yolanda Díaz para la primera cita política, el 28M. Pero ¿por qué ocurre esto?

Sumar

La iniciativa de Yolanda Díaz, Sumar, no es un partido político sino una plataforma, por el momento. Esta congragación, según 'Público', está conformados por 35 grupos de trabajo con grandes nombres coordinando el proyecto como la Yayo Herrero (investigadora), Agustín Moreno (profesor), Marina Sáenz (activista) o Ignacio Sánchez Cuenca (politólogo). Dos de los grupos más conocidos que conforman esta agrupación podrían ser Izquierda Unida o Más País, Podemos no estaría dentro por no llegar a un acuerdo entre las dos formaciones.

A pesar de ser tan reciente, el primer acto de esta plataforma fue en julio de 2022, fecha en la que comenzó una escucha activa como estrategia para llevar a cabo.

¿Por qué Sumar no estará en el 28M?

Puede resultar un tanto chocante que esta plataforma no esté en las elecciones municipales y autonómicas del 28M con todo el revuelo que se ha generado alrededor de esta. A pesar de ello, no es algo nuevo ya que la propia Yolanda Díaz ya lo ha avisado en algunas entrevistas después de su primer mitin en la que destacaba el papel como plataforma, sin ser un partido político, y la posibilidad de no llegar a esta cita política.

Además, ha destacado en otros actos, como el que organizó 'El Diario' el 12 de abril, donde, comentaba, "estamos construyendo algo que es nuevo, que es delicado y que tiene una complejidad muy honda" mientras aseguraba que su papel para el 28M es "intentar que no gobierne la derecha, si puede ser, en ninguna parte de España", llegando a realizar algunos actos como el que protagonizó recientemente en Barcelona. Por último, apuntaba que continuará negociando con las distintas formaciones después de estas elecciones porque "ahora mismo necesitan tiempo para hacer algo importante".