Steegmann también renuncia al acta de diputado de Vox que le correspondía tras la marcha de Espinosa de los Monteros

Juan Luis Steegman, número 6 de Vox por Madrid, ha declinado este jueves recoger el acta de diputado que le correspondía al correr la lista tras la renuncia del portavoz de este partido en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, a repetir en la Cámara, han confirmado fuentes del partido.

Vox obtuvo cinco escaños en la circunscripción de Madrid en las elecciones del 23 de julio pasado, con una candidatura en la que Steegmann, que ha dejado también su puesto de vocal en la dirección nacional del partido, ocupaba el sexto lugar.

La renuncia de Iván Espinosa a su escaño y ahora la de Steegmann, adelantada por "Libertad Digital" y confirmada por EFE, podría suponer la vuelta al Congreso de Carla Toscano, número 7 en la candidatura por Madrid.

En la última legislatura, Toscano protagonizó una de las grandes polémicas cuando dijo de la ministra de Igualdad, Irene Montero, que su único mérito era "haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias", su pareja y fundador de Podemos.

Marcha de Iván Espinosa de los Monteros

Iván Espinosa de los Monteros anunció que dejaba Vox tras los malos resultados cosechados por Vox en estas elecciones del 23 de julio, aunque anunció que ha tomado la decisión por motivos "personales y familiares".

"Mis padres ya no son tan jóvenes y mis hijos no son tan mayores y, aunque actualmente están todos bien, he pasado suficientes noches de hospital con ellos para meditar sobre el momento vital en el que me encuentro", ha explicado Espinosa de los Monteros en una rueda de prensa desde la Cámara Baja.

Además, en su rueda de prensa, Espinosa de los Monteros se deshizo en elogios hacia Santiago Abascal. "Sin él esta aventura habría sido imposible", ha subrayado, antes de señalar que tiene la "esperanza" de verlo "más pronto que tarde" como presidente del Gobierno.

"Todo ha merecido la pena porque España siempre merece la pena", ha remachado.