Santiago Abascal: "Si a Sánchez le hiciera falta el voto de un partido de ladrones, prohibiría las cerraduras"

Santiago Abascal se ha subido a la tribuna del Congreso en representación de Vox para responder a Alberto Núñez Feijóo en la primera sesión del debate de investidura.

Al retomarse la sesión pasadas las 15:30 y después de la intervención de Óscar Puente en representación del PSOE, Francina Armengol le ha dado la palabra a Santiago Abascal que intervendrá durante 30 minutos en nombre de Vox.

La intervención del líder de los verdes ha comenzado con un reproche. Abascal le ha asegurado a Feijóo que votará a favor de su investidura, pero le ha recordado que cuando Vox presentó dos mociones de censura contra el PSOE, no recibió ningún apoyo por parte del Partido Popular. Afirma el representante de Vox que "esta es una buena ocasión para retratar al peor gobierno de la historia de España".

Abascal ha aprovechado también para acusar a Sánchez de venderse por un puñado de votos para conseguir ser presidente del Gobierno y ha dicho que si "al señor Sánchez le hiciera falta el voto de un partido de ladrones, prohibiría las cerraduras". "Si al señor Sánchez le hiciera falta el voto de un partido de violadores y pederastas pues directamente tendría el voto en agradecimiento a la 'ley del sí es si'", ha añadido el líder de Vox.

Recrimina a Feijóo que haya aceptado una campaña de demonización de Vox

Después de reiterar su apoyo a la investidura de Feijóo, Abascal acusa a Feijóo de haber contribuido en una campaña de demonización de su partido y sostiene que deberán trabajar juntas para frenar cada paso que amenace el separatismo golpista de "su cómplice en la Moncloa.

"Antes de ese voto afirmativo, me veo en la obligación de recordar por qué hemos llegado a esta situación. La obsesión de no depender de Vox les llevó a cometer el error de hacer una campaña de demonización. Nosotros no éramos el adversario", ha expresado Abascal.

Explica el líder de Vox que esta sesión debe servir para la ratificación de los acuerdos y para la adquisición de los partes del "compromiso de trabajar juntos".

También se ha dirigido a algunos miembros del Partido Popular, como a Borja Sémper, a quien le ha espetado que "no se trata de hacerse el moderado. Se lo puedo decir en euskera, pero lo entiende mejor en castellano".

Casi al final de su intervención Abascal ha definido a Pedro Sánchez como "líder en violaciones". "Bajo su gobierno ha cometido el récord de ese crimen, nunca en España se habían producido tantas agresiones a mujeres y ya sabemos lo que hizo usted al respecto: soltar violadores a la calle".

Para acabar su discurso ha querido recordar Santiago Abascal que "Vox no es el enemigo y que además no va a desaparecer".