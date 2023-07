Los Ronaldos, pizza fría y Taylor Swift, los pasajes más interesantes de Pedro Sánchez en 'La Pija y la Quinqui'

En un intento de atraer el voto de los más jóvenes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha estado en el podcast de 'La Pija y la Quinqui' conversando durante casi una hora con Carlos Peguer y María de los Ángeles Maturana.

El formato del podcast de estos dos veinteañeros, que consiste en charlar distendidamente con sus invitados mientras se toman un vino, cerveza o refresco, triunfa entre la llamada generación Z, los jóvenes nacidos a finales de los 90 y los 2000.

En la entrevista más atípica de la campaña electoral, las cuestiones de la actualidad política y propuestas electorales no tuvieron cabida, donde el candidato socialista mostró su lado más bromista y personal. Además, durante la conversación, Sánchez se tomó una copa de vino y una pizza fría, en recuerdo a la pizza "cojonuda" del restaurante Luna Rossa de Madrid sobre la que twitteó hace años y que se hizo famosa.

Sánchez se declara fan de Taylor Swift pero odia el reggaetón

Los gustos musicales del presidente fue uno de los temas principales de la charla. Sánchez se declara fan de la música indie y de los festivales, y asegura que le hubiese gustado ir al Primavera Sound de Madrid -celebrado hace unas semanas- para poder ver a Rosalía, "una artistaza" que le encanta.

A Pedro Sánchez también le gusta mucho la música de Taylor Swift y recomienda su canción 'Snow on the beach'. "Yo tengo algunas canciones de ella, me gusta", dice sobre Swift; "Snow on the beach está muy bien". Sin embargo, confiesa que no le gusta nada el reggaetón, género especialmente de moda entre los jóvenes. "No puedo con el reguetón. Es algo que con mis hijas no puedo".

La carcajada de Sánchez por la respuesta de 'la Pija' y 'la Quinqui'

Uno de los momentos más graciosos de la entrevista se produce cuando Sánchez les pregunta a 'la Pija' y 'la Quinqui' si les gusta la música de su época. Los jóvenes presentadores responden pidiéndole que "defina" su época y rápidamente aseguran que les gusta mucho Serrat, José Luis Perales o Beethoven, lo que hace reír a carcajadas al presidente del Gobierno.

Sánchez les responde que esos cantantes no son de su generación, y que él es más de los Ronaldos.

La opinión de Alsina sobre 'La pija y la quinqui'

La parada de Pedro Sánchez por el podcast de 'La Pija y la Quinqui' también ha sido comentada en la tertulia de 'Más de uno'. Marta García Aller ha hecho un repaso general sobre los asuntos tratados y ha valorado el posible beneficio electoral que esto puede tener para el PSOE.

"Ayudaría a caerle mejor a los más jóvenes, pero no sé cuánta de esta gente va a votar, porque los veinteañeros son los que menos votan", puntualiza Aller.

Me parece que son buenos. Tienen soltura, desparpajo y cabeza

Carlos Alsina, por su parte, admite que todavía no ha escuchado la conversación con Sánchez, pero sí ha escuchado algunos episodios de 'La Pija y la Quinqui', a quienes no tenía controlados hasta que se empezó a hablar de que iba Sánchez.

"Me parece que son buenos. Los dos son guionistas y tienen soltura, desparpajo y tienen cabeza", dice Alsina.