Ya he recibido la tarjeta del censo: ¿aún puedo ser mesa electoral?

El anuncio de Pedro Sánchez de adelantar las elecciones al domingo 23 de julio -tras el batacazo electoral del 28 de mayo- ha trastocado las vacaciones de no pocos españoles, ante la posibilidad de ser mesa electoral, algo que es obligatorio por ley y del que sólo estás eximido por una serie de supuestos.

Lo extraordinario del asunto es tal, que hasta la Junta Electoral Central (JEC) acordó hace semanas que, precisamente, una de esas 'excusas válidas' para no acudir a formar parte de ser mesa sea la reserva previa de un viaje; eso sí, con ciertos requisitos.

Sea como fuere, esta situación ha supuesto que sean muchas las preguntas y dudas que han surgido en torno a las mesas electorales. De hecho, el 29 de mayo, cuando se produjo el anuncio, las búsquedas sobre 'mesas electorales y viajes reservados' se dispararon en Google, que es el principal buscador de Internet en España.

El pasado día 28 de junio, concluyó el sorteo que designa los miembros de las mesas electorales. Por cierto que, en este sentido, hay algunos municipios que te dan la opción de comprobar si 'has sido elegido' en la propia página web del consistorio, antes, incluso, de que te llegue la carta por correo ordinario.

Último día para ser notificado

Junto a estas misivas, otro de los documentos de las elecciones generales que está llegando estos días a las casas de todos los españoles es la tarjeta censal, que te indica dónde votar. Y así, son muchos a los que les ha surgido la duda: "¿Si ya he recibido la tarjeta, aún puedo seguir siendo mesa electoral?

La respuesta es sí. La recepción de la tarjeta censal no exime o, mejor dicho, no significa que el cartero no vuelva a llamar a tu puerta para entregarte la notificación de la mesa electoral.

Y aún hay más: como decíamos, a buen seguro que -igual que se ha multiplicado el voto por correo por coindicir la cita electoral con período estival- no serán pocos los que aleguen ante la Junta Electoral Central para poder ser excluidos de ser mesa, al tener un viaje reservado previamente. Esto supondrá que haya algunos a los que la misiva llegue más tarde, al tener que 'buscar nuevos electores'.