Qué pasa con los votos de Frente Amplio en Teruel al no presentar candidatura al Congreso

La izquierda sigue tomando decisiones para favorecer un voto común y, de esta forma, frenar el avance de la derecha. En esta ocasión, la coalición de Chunta Aragonesista (CHA) y Frente Amplio Aragón no presentará candidatura al Congreso de los Diputados por Teruel en las elecciones generales del 29N, en un intento de evitar la dispersión del voto progresista en una provincia que reparte solo tres escaños en la Cámara Baja.

Esto deja a los posibles votantes de Frente Amplio en Teruel en una difícil disyuntiva. Los electores que quieran votar a esta coalición al Congreso tendrán que elegir otra candidatura, ya que no habrá una papeleta de CHA-Frente Amplio para esta cámara en la circunscripción turolense.

La decisión, anunciada ayer miércoles 21 de octubre por el presidente de Chunta Aragonesista, Jorge Pueyo, ha provocado la reacción de los votantes de izquierda en esta región. Pueyo explicó ante los medios de comunicación que defienden la necesidad de actuar con "generosidad y responsabilidad" para evitar la fragmentación del voto y favorecer una mayoría progresista. La coalición concentrará sus esfuerzos para el Congreso en Zaragoza y Huesca, mientras que en Teruel mantendrá su presencia en la candidatura al Senado.

¿Por qué Frente Amplio renuncia a presentarse en Teruel?

Teruel elige tres diputados en el Congreso, una circunscripción pequeña en la que la distribución de los votos resulta especialmente relevante para conseguir representación. La coalición considera que concurrir con una candidatura propia podría dividir el voto de izquierdas y dificultar que el PSOE obtenga un escaño.

La decisión, sin embargo, ha generado discrepancias dentro del espacio político. Izquierda Unida ha rechazado la renuncia y ha cuestionado que se priorice el llamado voto útil, al considerar que la provincia debe contar con una alternativa propia a la izquierda del PSOE.

En este caso, conviene distinguir entre el Congreso y el Senado, pues la decisión afecta única y exclusivamente a la primera, manteniendo su participación en las elecciones al Senado.

De hecho, en esta última cámara, PSOE, Chunta Aragonesista e Izquierda Unida han acordado concurrir con una candidatura conjunta en las tres provincias aragonesas. Por tanto, los electores de Teruel sí podrán votar a la lista acordada para el Senado.

Por tanto, los votos que habría podido recibir Frente Amplio al Congreso en Teruel no se transfieren automáticamente a otra formación, pues directamente no se van a presentar. Serán los votantes los que tendrán que decidir una alternativa a la prevista, "obligando" a muchos de ellos a votar al Partido Socialista para mantener el "voto útil". La coalición renuncia a competir en esa circunscripción para intentar concentrar el voto progresista, pero el resultado dependerá de las decisiones individuales de los electores el próximo 29 de noviembre.