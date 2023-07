Qué dicen los programas de PP, PSOE, Vox y Sumar sobre la subida de las pensiones

La sostenibilidad del sistema de las pensiones ha sido uno de los grandes objetos de debate durante la última década. Tanto es así que, incluso, desde Bruselas se instó al Gobierno de Pedro Sánchez a cuadrar las cuentas en este sentido, pues de ello dependía en cierta parte la gestión de los fondos europeos. Todo después de aprobar una reforma de pensiones que ha necesitado no pocos borradores, modificaciones, pactos y un largo etcétera.

Así las cosas -y teniendo en cuenta que en este punto pueden arañar millones de votos el próximo 23 de julio- no es baladí que las pensiones copasen parte del bloque económico durante el debate cara a cara vivido ayer en Atresmedia; el presidente Pedro Sánchez se comprometió a garantizar y blindar por ley la revalorización de las pensiones, en la que todos los años nutrirán la denominada "hucha de las pensiones" con 5.000 millones de euros. Alberto Núñez Feijóo también garantizó la revalorización de las pensiones de acuerdo con el IPC y la garantía de la sostenibilidad de las pensiones.

Mantener el poder adquisitivo

El PSOE dice que blindará el poder adquisitivo de las pensiones con un cambio constitucional y que se seguirá nutriendo la "hucha de las pensiones", desarrollando nuevas modalidades de jubilación parcial y activa. Además de comprometerse a seguir "aumentando el montante de la pensión mínima durante esta legislatura, como se ha hecho en la presente, hasta conseguir la media europea", se ponen sobre la mesa nuevos incentivos para flexibilizar la edad efectiva de jubilación. Se trataría de nuevas modalidades de jubilación parcial y activa, "para dar más flexibilidad y mejores oportunidades en una salida progresiva y voluntaria del mercado de trabajo".

Para ello, una de las medidas consistiría en aprobar una nueva fórmula de jubilación parcial anticipada "que preserve la calidad del empleo de los relevistas a través de contratos indefinidos" y que tengan en cuenta "la mayor penosidad del desarrollo de ciertas actividades (en muchos casos, fuertemente feminizadas) a partir de cierta edad".

El programa de Sumar se concentra en el compromiso de que las pensiones suban también con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) con mayores incrementos para las mínimas, las no contributivas y las de viudedad para las mujeres que no han cotizado. En este sentido, la candidata de Sumar a la Presidencia del Gobierno, Yolanda Díaz, ha dejado claro que "no va a permitir" ningún tipo de retraso en la edad legal de jubilación, independientemente del oficio, y ha señalado: "Se trata de que nosotras vivamos mucho mejor". En un mitin en Zaragoza, Díaz ha respondido así al punto del programa del PSOE. La también vicepresidenta segunda del Gobierno ha llamado a "sostener con dignidad las pensiones públicas de nuestro país" en vez de "alargar la edad de jubilación".

La líder de Sumar ha criticado que los socialistas “abran la puerta” a retrasar la edad de jubilación hasta los 70 años, en referencia a unas palabras de la portavoz del partido, María Jesús Montero.

El PP señala que asegurará la sostenibilidad del sistema de pensiones, se ha comprometido si llega al Gobierno a garantizar la revalorización de las pensiones en el marco del Pacto de Toledo y apunta al desarrollo de la denominada "mochila austriaca", unas cuentas individuales portables, nutridas con aportaciones de empresa y trabajadores, que podrán usarse en determinados supuestos como despidos.

Por último Vox pretende afianzar la sostenibilidad del sistema de pensiones "desmontando el sistema autonómico". El portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, admitió el sábado en Logroño que no subirá las pensiones mientras haya déficit. “Tenemos que tener las pensiones más elevadas posibles, pero para eso necesitamos o bien reducir el gasto o bien reducir las pensiones, como no queremos reducir las pensiones, tenemos que reducir el gasto, y, así, se podrán subir en tanto en cuanto vayamos reduciendo el gasto estructural, porque no podemos permitirnos seguir en un estado continuo de déficit”.

PP

Asegurar la sostenibilidad y suficiencia del sistema de pensiones para las generaciones actuales y futuras.

Garantizar la revalorización de las pensiones en el marco del Pacto de Toledo.

Impulsar la contributividad del sistema y dotarlo de mayor transparencia y accesibilidad, con mayor sencillez para conocer la estimación de la pensión futura.

Promoción junto a las mutualidades de unas condiciones de jubilación dignas para los mutualistas.

Mochila austriaca: Introducción de cuentas individuales para los trabajadores, portables, que puedan usar ante diversas contingencias de su vida laboral.

Crear una Comisión para la jubilación anticipada dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Programa plurianual de talento público en el que se analicen las necesidades futuras de personal, conocimientos y competencias de la AGE en base a una estimación de las jubilaciones.

Mejora del Estatuto del Artista con medidas como la simplificación del nuevo régimen de prestación de desempleo o modernizando el sistema de jubilación.

PSOE

Blindaje del poder adquisitivo de las pensiones con un cambio constitucional para garantizar ante cualquier circunstancia el poder adquisitivo de todas las pensiones con arreglo al IPC.

Revalorizar las pensiones mínimas y no contributivas.

Reducir de la brecha de género de las pensiones, con una subida del complemento contra la brecha de género del IPC +10% adicional en 2026-2027.

Desarrollar nuevas modalidades de jubilación parcial y activa, para dar más flexibilidad y mejores oportunidades en una salida progresiva y voluntaria del mercado de trabajo.

Continuación de la regulación de la jubilación anticipada para actividades profesionales especialmente duras, con una especial atención a la dimensión de género.

Por el nacimiento o adopción de cada hijo se reconocerá a cada uno de los progenitores un periodo de cotización de un año, que redundará en su futura pensión.

Reformar las pensiones de muerte y supervivencia con el objeto dignificar las pensiones de orfandad y mejorar las pensiones de viudedad de aquellas viudas en situación de vulnerabilidad, en línea con el Pacto de Toledo.

Rellenar la hucha de las pensiones. El Fondo de Reserva de la Seguridad Social estará dotado con más de 20.000 millones de euros en 2027.

Sumar

Subida de las pensiones con el IPC y por encima de este en el caso de las pensiones mínimas y las pensiones no contributivas, hasta que su cuantía alcance, al menos, el umbral de la pobreza.

Incremento en las pensiones de viudedad para aquellas mujeres que no poseen cotizaciones propias.

Refuerzo del sistema público de pensiones con más ingresos, derivados tanto de los nuevos mecanismos de financiación como del aumento de cotizantes y de mayores bases de cotización.

Reforzar el complemento de las pensiones para la reducción de la brecha de género.

Mejora de las retribuciones, pensiones, o jornada laboral de las fuerzas y cuerpos de seguridad.

Garantía de prestaciones adecuadas para autónomos (jubilación, subsidio para mayores de 52 años, cese de actividad, con especial atención al cese por causas económicas).

Reformar la Administración pública para mejorar la atención a la ciudadanía y afrontar el problema del envejecimiento y de la jubilación de las plantillas de muchos servicios públicos en pocos años en muchos servicios públicos.

Vox