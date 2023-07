Yolanda Díaz advierte al PSOE: "Sumar no permitirá que se alargue la edad de jubilación"

La vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha advertido al PSOE de que su formación no va a permitir que se alargue la edad de jubilación en España bajo ningún concepto.

Además, ha lanzado durante un mitin de campaña en Zaragoza que tanto los candidatos del PP, Alberto Núñez Feijóo, como la "extrema derecha ultramuntana" que encabeza su homólogo en Vox, Santiago Abascal, la atacan porque tienen "nervios" ante la "remontada" de la izquierda en los comicios.

La candidata de Sumar ha admitido que ve con "preocupación" la posición del PSOE, en alusión implícita a las palabras de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que pedía un debate sereno sobre extender la edad de jubilación a los 70 años y a las informaciones de que el PSOE plantea aumentarla a través de incentivos.

"Quiero ser clara, Sumar defiende que un trabajador que se sube a un andamio no puede trabajar a partir de los 65 años, que un docente no puede trabajar a partir de los 65 años, que una limpiadora, una camarera de piso, una cajera, quien queráis, un celador, no puede trabajar a partir de los 65 años", ha remarcado para enfatizar su negativa a alargar la edad de jubilación porque los que se tienen que "apretar el cinturón" son los privilegiados.

También ha trasladado su compromiso inmediato, en caso de gobernar, de aplicar las modificaciones que sean necesarias en la ley de vivienda, que ha "llegado tarde y se queda corta", para garantizar la limitación de los precios del alquiler en el país, así como blindar su cumplimiento en toda España.

Arropada por la portavoz federal de IU, Sira Rego, y el cabeza de lista de Sumar por Zaragoza, Jorge Pueyo (Chunta), Díaz ha enfatizado su intención de emprender reformas para que los trabajadores tengan poder de decisión en las empresas y "democratizar" también el ámbito de los impuestos, con la línea decisiva de actuar sobre los "beneficios abusivos" de las grandes empresas y la banca.

De esta forma, ha reivindicado una reforma fiscal progresiva para remodelar el Estado del bienestar con más medidas de protección y subir los salarios del país vinculándolos, a través de un observatorio, a las ganancias de las compañías.