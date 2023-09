El PSOE advierte a Urkullu de que no puede haber una España que avance a dos velocidades

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, ha advertido a Urkullu de que su partido no comparte que en España algunos progresen en primera velocidad y otros en segunda, como pretende la propuesta del lehendakari de celebrar una Convención Constitucional para acometer un profunda reflexión sobre la Carta Magna o el modelo de Estado.

En una entrevista en 'RNE', el portavoz socialista ha insistido que es una propuesta de Urkullu, no de los socialistas, y ha adelantado que si se llevara a la mesa de negociación para un acuerdo de investidura de Pedro Sánchez, ellos llevarán la Constitución y el entendimiento como límites.

"Uno de los pilares básicos y de nuestros principios es la igualdad, que no quiere decir uniformidad. La igualdad no es que en España unos progresen en primera velocidad y otros en segunda, eso no forma parte de nuestro ADN y por lo tanto esa parte no la compartimos", ha explicado López.

"Insuficiente para Cataluña"

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha considerado "muy respetable" la propuesta de Urkullu, pero solo desde el punto de vista del País Vasco, ya que habla de que es "insuficiente" para Cataluña.

"Hay una mayoría social y política que desde hace ya unos años está pidiendo un acuerdo para hacer un referéndum sobre la independencia", ha explicado Rovira en una entrevista concedida a 'Radio Euskadi'.

"Desde el punto de partida del País Vasco, con un concierto económico, con la condición foral reconocida desde hace muchos años, esta llamada cláusula de los derechos históricos, puede ser muy distinta la posición", pero para Cataluña es "insuficiente un marco de reflexión sobre cómo podemos interpretar la Constitución española".

"Delirios nacionalistas"

Por otra parte, el presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, ha calificado la propuesta de Urkullu como una "ocurrencia para satisfacer los delirios nacionalistas" y ha asegurado que "es una demanda irreal e innecesaria para los vascos".

Iturgaiz advierte, además, de que "la Constitución española está en riesgo y no podemos dejarla en manos de quien se la quiere cargar y destruir, como es la intención de los partidos nacionalistas y secesionistas".