Los peajes salpican al PSOE, Yolanda Díaz trata de rentabilizar el debate y Abascal se pasea en su 'falconeta'

A menos de 24 horas para que se acabe la campaña, al PSOE y su candidato les renace la polémica sobre los peajes que habrá que pagar en las autovías españolas a partir de 2024. Eso dice, al menos la Unión Europea que corregía hoy mismo al candidato y presidente socialista.

Pedro Sánchez en laSexta insistía en que no, que solo se trata de "un bulo de la derecha de PP y Vox". A pesar de todo, la propia portavoz económica de la Comisión Europea, Veerle Nuyts aclaraba que en el documento enviado en 2021 por España a Bruselas se especifica que España sí incorpora un peaje por el uso de las autovías, bajo la máxima "quien contamina, paga".

Sin duda es el debate de la recta final de campaña aunque en el mitin de Lugo el líder del PSOE no ha hecho mención alguna. Las últimas explicaciones dadas por Sánchez, también en laSexta, solo se han referido al pasado y justifican una evidencia cierta: que el gobierno del PSOE ha quitado al menos 1.000 kms. de peajes en Andalucía, Galicia, Cataluña, Valencia y Castilla-León estos cuatro años.

Con todo, estos hechos no niegan que, como dice la Unión Europea, en el futuro volverá a pagarse por circular en nuestras autovías, como le reprochó en el cara a cara de Atresmedia el propio líder del PP, mientras Pedro Sánchez lo acusaba de mentir. Las palabras de Sánchez o de su oponente serán sin duda, pruebas para resistir la hemeroteca después del 23J.

La penúltima ha sido la jornada más larga para el candidato del PP que empezaba en RNE a las 9 y terminaba en La Brújula de Onda cero cerca de las 11 de la noche. Y en medio dos de los mítines más relevantes de la campaña. Territorios principales, territorios PP y circunscripciones de envergadura por el número de escaños en juego y la previsión de subir sustancialmente en ambos: Valencia y Madrid.

Al mediodía, lleno en el auditorio principal del Oceanografic donde todos recordaban que la capital del Turia es una plaza talismán para los populares en toda campaña que se precie. Y con los tiburones navegando a su espalda, anunciaba Feijóo que si de él depende no habrá más elecciones con calor extremo; si llega al poder impulsará la modificación de la LOREG para que con carácter general en julio y agosto no haya urnas.

Lo de Madrid horas después ha sido la fiesta final con un día de adelanto. Feijóo tiene el detalle de cerrar en A Coruña, en agradecimiento a los suyos que le han puesto a gobernar cuatro legislaturas en la Xunta arropado por otras tantas mayorías absolutas, sin embargo los fastos de Madrid Río no ha tenido parangón ni lo tendrán el viernes de despedida. Comida, bebida, speaker y conciertos… 5.000 personas. En Pontevedra llevó a 12.000 personas, pero no ha habido ruido como en la capital ni ovaciones tan cerradas no solo para el líder, también para la anfitriona Isabel Díaz Ayuso que se ha dado el gusto de atizar a medio Gobierno, socialistas y aliados.

El optimismo, ahora sí, ha prendido en Sumar. Yolanda Díaz se ha pasado toda la campaña intentando insuflar a los suyos algo de esperanza, insistiendo en que no todo estaba perdido, asegurando que los malos augurios eran "un relato de la derecha". Pero sonaba un tanto forzado. No parecía decirlo con convicción.

Se movía además en actos con un puñado de seguidores… será el calor, las vacaciones o el desapego político, pero la movilización en esta campaña ha sido muy limitada.

Hasta ayer. El acto con los comunes en Barcelona casi consigue llenar la Farga… al menos las sillas previstas se acabaron. Además, en un pabellón así el sonido se convierte fácilmente en estruendoso. Tanto como para que, esta vez sí, Yolanda Díaz tuviera sensación de que era fuertemente aclamada. La candidata de Sumar quiere hacer durar hasta el último minuto de la campaña los ecos del debate a tres.

Desde la plaza del Cardenal Belluga de Murcia y con la catedral de telón de fondo, Santiago Abascal prometió anoche no ceder ante el PP de Fernando López Miras en la región "antes o después del 23J", pase lo que pase. Mensaje también dirigido a Alberto Núñez Feijóo, a quien acusó de hacerse "invisible en el momento de la verdad". Ellos ni serán invisibles, ni se pondrán de perfil y que tengan claro -esa fue la advertencia de Abascal- que no van a regalar el gobierno murciano. Con el 18% de los votos, Vox pide la vicepresidencia y dos consejerías.

El de anoche fue el penúltimo mitin de campaña de Santiago Abascal, antes del cierre en la madrileña Plaza de Colón, y no quiso dejar escapar la oportunidad para comentar el debate a tres de TVE. De Yolanda Díaz llegó a decir -ante unos 3000 simpatizantes- que se comportó como un dóberman y de Pedro Sánchez que parecía más bien un monaguillo.

Abascal abandonó la plaza del Cardenal Belluga de Murcia con gesto triunfal a bordo de la Falconeta (como llama habitualmente a furgoneta negra de campaña). Este viernes, broche final a la carrera electoral con parada en Albacete y cierre de campaña en la Plaza de Colón de Madrid.