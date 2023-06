Del pacto en Valencia a las amenazas en Murcia: las negociaciones entre PP y Vox se complican

Las negociaciones entre PP y Vox para formar gobiernos all铆 donde los populares necesitan de Vox se complican. Aunque el PP hab铆a querido que las negociaciones con Vox fueran de perfil bajo, la exclusi贸n de Vox de la Mesa del Parlamento regional de Murcia ha hecho que las relaciones entre ambas formaciones se tensen y que suba el tono entre los l铆deres nacionales de estos partidos.

Feij贸o advierte de que no va a pactar cuando "le amenazan"

El presidente del PP, Alberto N煤帽ez Feij贸o, ha subrayado que entre las condiciones de su partido para formar gobiernos est谩n no frustrar las expectativas de cambio de los ciudadanos y el respeto "de principio a fin" a la Constituci贸n", y ha advertido de que no va pactar cuando le "amenazan" o le "impongan".

Estas declaraciones son una respuesta a la amenaza que ha lanzado el l铆der de Vox, Santiago Abascal, al PP, de una repetici贸n electoral en Murcia. "No somos el Partido Socialista. No vamos a pactar cuando nos amenacen, cuando nos impongan, cuando no nos hagan respetar la Constituci贸n y nuestros principios program谩ticos", ha afirmado Feij贸o.

Seg煤n el presidente del PP, mientras que el PSOE se niega a cualquier acuerdo con su partido, porque prefiere "a Podemos y a los independentistas", cada candidato popular sabe "c贸mo lo debe hacer", con la f贸rmula que concuerde con las circunstancias de cada lugar.

Vox avisa al PP de que "no regalar谩n sus votos"

Por su parte, Vox ha acusado al PP en Murcia de pretender impedir un gobierno de coalici贸n en esta regi贸n y ha avisado de que ellos no regalar谩n sus votos, "sea cual sea el chantaje" al que sean sometidos.

En Baleares PP y Vox no se mueven de sus planteamientos

Por otro lado, en Baleares la negociaci贸n entre PP y Vox contin煤a sin moverse de sus planteamientos de cara a la formaci贸n del nuevo Govern balear. Los populares insisten en gobernar en solitario y los del partido de Santiago Abascal quieren formar parte del Ejecutivo por cuanto son la tercera fuerza pol铆tica de la comunidad tras PP y PSOE.

Fuentes de ambos partidos han explicado que el principal escollo de la negociaci贸n es 茅ste y que las conversaciones continuar谩n posiblemente el viernes porque hoy jueves el presidente del PP, Alberto N煤帽ez Feij贸o, asiste a la Junta Regional de los populares de las islas.