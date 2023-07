La última forma de saber si eres mesa electoral: así puedes comprobarlo en el BOE

A poco más de diez días de las elecciones generales ya deberías saber si te ha tocado mesa electoral. Si no es así, lo más probable es que no te haya tocado, aunque existe la posibilidad de que no te hayas enterado y para salir de dudas puedes consultar el BOE.

Según publica el portal Civio, los casos de notificación vía boletín son poquísimos, poco más de una decena.

¿Cómo comprobar si eres mesa electoral en el BOE?

Desde hace unos años, el Boletín Oficial del Estado tiene una sección que se llama 'tablón edictal único' y donde se recogen notificaciones a personas publicadas por distintas entidades públicas.

Para estar al tanto de cualquier notificación que te hagan vía BOE, no sólo para saber si eres mesa electoral, puedes crear una alerta en el boletín con tu DNI, y te llegará un aviso si alguna administración te quiere decir algo a través de sus páginas.

En cuanto a las notificaciones relativas a las elecciones, solo hay algunos avisos sueltos en el BOE a personas elegidas que no han podido ser notificadas por la vía habitual de cinco ayuntamientos: Tarancón (Cuenca), L’Eliana (Valencia), Bétera (Valencia), Andosilla (Navarra) y Cabra del Camp (Tarragona).

Aunque avisar vía BOE es algo legal, sí que es poco habitual porque el proceso incluye muchos pasos previos para localizar a la persona en cuestión antes de notificarlo vía BOE y porque las administraciones deben intentar localizar a la persona antes de publicar in edicto. Así lo recoge el Tribunal Constitucional en multitud de sentencias.

Los ayuntamientos son los que tienen y gestionan la lista de las personas elegidas en el sorteo y son los que pueden confirmar si alguien está o no en una mesa electoral.

En el caso de que a alguien le haya tocado mesa, hay siete días para alegar ante la junta electoral y al recurrir, la Junta Electoral tiene que responder en cinco días. El sorteo para elegir a los miembros de las mesas electorales se hizo la semana pasada y los ayuntamientos tenían, desde entonces, tres días para notificar que formas parte de una mesa electoral.

Después, la notificación debe llegar a la persona afectada mediante correo certificado, con varios intentos, y si no consiguen localizar a la persona pueden dejar un aviso en el buzón para avisar y pedir a la policía que busque a la persona.

Si no se logra localizar a la persona mediante estas vías, es cuando el ayuntamiento puede decidir emitir un edicto en el que avisan por otras vías: ya sea con alguna nota en el mismo edificio o publicándolo en algún boletín oficial.