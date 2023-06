Jaume Asens confirma que no irá en las listas de Sumar a las próximas elecciones

El presidente del grupo de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, ha anunciado este viernes su decisión de no presentarse a las elecciones generales del próximo 23J, por lo que no encabezará la lista de Sumar por Barcelona.

"He tomado la decisión de no presentarme a las próximas elecciones. Estoy convencido de que es la mejor decisión. He llegado a la conclusión de que hay personas que pueden liderar nuestra organización mejor que yo mismo en el nuevo ciclo político que se abre", ha explicado Asens en una carta publicada por él mismo a través de sus redes sociales.

En su comunicado explica que no estará porque "hay que saber dar un paso al lado para dejar que otros liderazgos, que pueden conectar mejor con los nuevos tiempos, tomen el relevo y anteponer, así, los intereses colectivos a los individuales".

La dirección de los comuns ha propuesto a la diputada Aina Vidal como cabeza de lista de Sumar y En Comú Podem por Barcelona, con el también diputado Gerardo Pisarello y la exconcejal Gala Pin como números 2 y 3. Esta propuesta debe aprobarse este viernes en el Consell Nacional de los comuns para las próximas elecciones generales.

"Aina es una mujer que admiro. Ella viene de las luchas sindicales y sabe lo que es trabajar duro. También sabe lo que es superar adversidades vitales. No hay ninguna persona en esta organización que se haya dejado más la piel por los territorios que ella", afirma Asens en su comunicado que termina con palabras de agradecimiento a Ada Colau y Pablo Iglesias.

Según las informaciones publicadas en los últimos días, el número 4 de la lista de Sumar por Barcelona sería la secretaria de organización de Podemos, Lilith Vestrynge; en el número 5 iría el concejal Eloi Badia; y en el 6 la coordinadora de Catalunya En Comú, Candela López.