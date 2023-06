Me han llamado de mesa electoral: cómo recupero el dinero de un viaje

La Junta Electoral Central aprobó que entre las excusas válidas para no acudir a formar parte de una mesa electoral sea la obligación a cancelar un viaje o estancia vacacional que suponga un perjuicio económico o suponga un trastorno grave. Estos viajes deben estar contratados antes del 30 de mayo, fecha en que se publicó el decreto de convocatoria de los comicios.

Entre esos eximentes también está la asistencia a eventos familiares en determinadas circunstancias: "La concurrencia el día de la elección de eventos familiares de especial relevancia, que resulten inaplazables o en los que el aplazamiento provoque perjuicios económicos importantes, siempre que el interesado sea el protagonista o guarde con éste una relación de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad. En estos casos el interesado no solo deberá acreditar documentalmente la previsión de celebración del evento sino también el carácter inaplazable del mismo o los perjuicios económicos en caso de suspensión".

¿Pero qué sucede si el viaje está contratado después de la convocatoria?

La organización de consumidores Facua ha recomendado a quienes hayan contratado un viaje después de la convocatoria de las elecciones, el 30 de mayo, y sean designados miembros de una mesa electoral que reclamen la devolución del dinero. El viaje en sí no será motivo suficiente para no estar en la mesa pero al menos podríamos recuperar la inversión efectuada.

También insta a agencias de viajes, hoteles, empresas de transportes y organizadoras de espectáculos, entre otros, a que actúen "con responsabilidad" y asuman que ser citado a una mesa electoral es una causa de fuerza mayor, por la que deben devolver el dinero o facilitar una nueva fecha que venga bien a los afectados para disfrutar de sus servicios.

En caso de haber contratado un seguro de cancelación no habría problema ya que el figurar en una mesa electoral suele estar incluido como eximente en la mayoría de contratos.

Pero el porcentaje de usuarios que contrata el seguro de cancelación es muy bajo. Para aquellos que no tengan seguro y sean designados en una mesa, la OCU señala que sí deberían recuperar el dinero independientemente de que tengamos seguro o no. Consideran que es una causa de fuerza mayor por lo que sí sería causa para la recuperación de todo el dinero invertido en el viaje al que no podremos acudir.

Causas que te eximen de estar en una mesa electoral

Hay algunos motivos por los que una persona puede quedar eximida de estar en una mesa electoral. Siempre bien justificado. Algunos de esos motivos son: