Feijóo vuelve a tender la mano al PSOE y apuesta por la vía de los pactos constitucionales

Feijóo se ha reunido con el líder de Coalición Canarias, Fernando Clavijo, en el marco de la ronda de contactos que está manteniendo de cara a su investidura. Tras la reunión, el líder del PP ha comparecido en rueda de prensa y ha reiterado su negativa a aceptar las condiciones de Carles Puigdemont de una ley de amnistía para conseguir los votos de Junts.

Tras elogiar la actitud de Coalición Canaria con respecto al pacto con el PP para la investidura, Feijóo ha vuelto a insistir en que no puede aceptar las condiciones de Carles Puigdemont para contar con los votos de Junts en su investidura.

"Hay una tercera vía: pactos constitucionales"

Por otro lado, el líder del PP ha aprovechado para tender al mano al PSOE y ha recordado que una tercera vía es posible: la de los pactos constitucionales.

Con respecto a las condiciones de Puigdemont, Feijóo ha recalcado que no las puede aceptar, "me cueste o no me cueste ser presidente", ha dicho.

yo no puedo aceptar que la democracia española sea como una dictadura y financiar al independentismo

En su discurso contra las exigencias de Puigdemont, ha insistido en que aceptar sus condiciones sería una dictadura y ha dicho que el independentismo está en sus horas más bajas.

Por último, ha insistido en que "es inaceptable una amnistia previa a la investidura porque es ilegal" y apuesta por una tercera vía de pactos constitucionales para "que España no caiga en una anomalia democrática y que una persona buscada por la justicia decida el futuro de nuestro país".