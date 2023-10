Feijóo cree que conceder la amnistía sería un "fraude electoral masivo" del PSOE

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se han reunido durante algo más de una hora en el Congreso de los Diputados en un encuentro enmarcado dentro de la ronda de contactos previa a la investidura del socialista. El presidente en funciones ha pedido al popular "respeto institucional" a la Constitución, a los símbolos nacionales y a la fiesta nacional del 12 de octubre así como "contención en su intento desesperado de agitar la calle.

Feijóo ha señalado en una rueda de prensa posterior al encuentro que sí participará en el debate de investidura al contrario de lo que sucedió con Sánchez. Ha manifestado su rechazo a la postura de Sumar en cuanto al ataque de Hamás y se ha mostrado tajante en que su posición es "la condena a los ataques a Israel".

En cuanto a la amnistía, asegura que no Sánchez no ha respondido si la aprobará. Feijóo ha recordado que ningún político debería conceder una amnistía y que dicha amnistía "no fue en ningún programa electoral, ni en el de Sumar" lo que considera un "fraude electoral masivo". Por eso, insta a Sánchez a convocar elecciones si quiere concederla: "Que se lo pida a los españoles en las urnas". Ha defendido a su partido como un "partido de estado" en el que "no hay señoritos por encima de la ley". Le ha retado a que el 14 de enero "todos los españoles decidan en libertad", sabiendo de antemano lo que se vota y las intenciones del presidente del Gobierno en funciones.

"La única solución es consultar a los españoles en unas elecciones", ha dicho en rueda de prensa en el Congreso tras recordar a Sánchez que así debe ser "si tan seguro está de que la fórmula para mejorar la convivencia en Cataluña es una ley de amnistía".

Y ha mencionado que ha visto a Sánchez con una "absoluta seguridad" de que va a superar la votación de investidura, lo que le hace pensar que las negociaciones con los independentistas "van bien", si bien apunta que el secretario general del PSOE a él no le ha aclarado nada sobre la "amnistía".