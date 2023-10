El PSOE pide "respeto" para Sánchez y las instituciones y rehúye hablar sobre la amnistía

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se han reunido este lunes en el Congreso de los Diputados en el marco de las negociaciones de para la investidura del candidato socialista. Tras su encuentro, el portavoz socialista, Patxi López, ha atendido a los medios de comunicación para hacer una valoración.

López ha pedido a Feijóo y al Partido Popular respeto para Sánchez y las instituciones del país y ha criticado a los populares por sus actos públicos en las últimas semanas. Les acusa de buscar la agitación de la calle buscando el enfrentamiento y la crispación y pide "respeto, prudencia y sentido democrático".

"El presidente que salga de esta investidura será el presidente legal y legítimo de España", ha explicado un Patxi López que también ha sido muy crítico con la investidura fallida de Núñez Feijóo. "Tuvo su tiempo y fracasó. Ahora es el tiempo de Pedro Sánchez y el PSOE".

Otra de las críticas hacia el líder del PP ha llegado por su insistencia en la victoria en los comicios del 23J. "Se ha pasado desde el 23 de julio diciendo que ha ganado, ha llegado aquí y resulta que no (...) Los ciudadanos dijeron en las urnas que no querían ni retrocesos, ni recortes, ni viajes al pasado", ha explicado.

Rehúye hablar de amnistía

Todo hace indicar que para sacar adelante la investidura de Sánchez, el Gobierno deberá tramitar una ley de amnistía que exige el independentismo para dar su 'sí'. Patxi López, por su parte, ha rehuido el tema afirmando que "no se si va a haber ley de amnistía o no, lo que sí se es que este Gobierno va a seguir por el mismo camino que nos ha traído hasta aquí".

El portavoz socialista ha criticado también a Feijóo y al Partido Popular asegurando que "algunos buscan votos enfrentando a los catalanes entre sí y a algunos españoles con Cataluña" y ha defendido la gestión del PSOE en los últimos años en la región. Apuesta por una política para el entendimiento y la convivencia: "Les puedo asegurar que funciona".

"Lo que era la situación en Cataluña en 2017 no tiene nada que ver con lo que se vive ahora. Puede que algunos quieran volver a esa situación. Los socialistas no y vamos a utilizar la política para que no se repita".

Hoja de ruta

El portavoz socialista, además, ha detallado la hoja de ruta que seguirá Pedro Sánchez en las siguientes reuniones a la hora de presentar a los diferentes grupos políticos su programa para sacar adelante su investidura. La organiza en tres puntos: progreso, convivencia y Constitución.

Progreso para reforzar los servicios públicos, combatir la violencia machista y la crisis climática, o profundizar en la agenda social. Convivencia porque "los socialistas no estamos en política para buscar votos enfrentando a algunos territorios con otros". Y Constitución porque "es lo suficientemente amplia como para darnos cobijo a todos, pensemos como pensemos".

Además, ha criticado a la derecha por hacer una "estrecha lectura" de la Carta Magna que les lleva a un modelo de país y sociedad "en donde solo caben ellos".