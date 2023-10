El diccionario de la investidura de Sánchez: qué es una amnistía, indulto, referéndum…

Después de la investidura fallida del popular Alberto Núñez Feijóo, el rey Felipe VI ha propuesto a Pedro Sánchez como candidato a la segundo intento de elegir a que será el presidente del Gobierno. De conseguir los apoyos necesarios, el secretario general del PSOE volverá a ocupar la Moncloa durante los próximos cuatro años.

A diferencia de lo que ocurrió con Feijóo, al que Francina Armengol anunció la fecha de su investidura tan solo 24 horas después del encargo del rey, ahora la presidenta del Congreso le dará a Pedro Sánchez el tiempo que necesite. "Es una investidura que puede ser exitosa y mi sentido común me dice que, en el momento en el que la situación esté lo suficientemente madura para ir al debate de investidura, convocaremos el pleno de la forma más urgente posible".

Aunque, a pesar de que Armengol no ha marcado en rojo una fecha en el calendario, Sánchez tiene como fecha límite el lunes 27 de noviembre y, si no, se celebrarían unas nuevas elecciones.

Los apoyos que necesita Pedro Sánchez para ser presidente

En las elecciones generales del 23 de julio, el PSOE obtuvo 121 diputados, lo que le deja a 55 escaños de la mayoría absoluta necesaria para poder gobernar. Por ello, desde que se conoció el resultado de los comicios en el que ninguno de los bloques tenía mayoría absoluta, Sánchez ha estado trabajando en sus futuras alianzas.

Se espera que el socialista tenga los votos en contra de Partido Popular (137), Vox (33) y UPN (1). Por su parte, Coalición Canaria (1) que también votó a favor de la investidura de Feijóo, se mantiene abierta a negociar con Sánchez.

Por otro lado, Pedro Sánchez contará con el apoyo de la formación encabezada por Yolanda Díaz, Sumar (31), que repetirá como socio en el Gobierno con el que se prevé que se repartan los ministerios. También se espera el apoyo de los partidos independentistas, BNG (1), PNV (5), Bildu (6) y los nacionalistas catalanes ERC (7) y JxCat (7), los cuales están condicionando su voto la amnistía o referéndum de autodeterminación, entre otras pretensiones.

¿Qué es la amnistía?

La amnistía es una de las exigencias de Junts para apoyar a Pedro Sánchez. El Diccionario panhispánico del español jurídico, de la Real Academia Española (RAE) recuerda que se trata de una medida de gracia que corresponde a los poderes públicos y tiene "naturaleza colectiva y se ordena normalmente por razones de orden político de carácter extraordinario como el término de una guerra civil o un período de excepción".

Sin embargo, esta figura no está contemplada en la Constitución Española, por lo que existe discrepancia sobre si es posible su aplicación o no. De hecho, no solo los partidos de la derecha como el PP o Vox se habían pronunciado en contra de conceder esta amnistía, sino también voces importantes en el PSOE como Felipe González, Alfonso Guerra, Nicolás Redondo o Emiliano García- Page, entre muchos otros.

Asimismo, la ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, también recordó cuáles eran los "límites" de su formación e, incluso, Pedro Sánchez se llegó a mostrar en varios momentos en contra. Aunque, ahora todo indica que el PSOE ha vuelto a "cambiar de opinión" y se ha abierto a negociar esta amnistía con los independentistas a cambio de garantizar el apoyo que permitirá a Sánchez estar otros cuatro años en el poder.

¿Qué es el indulto?

Por su parte, el indulto es otra medida de gracia que se otorga de manera individual y está basado "en razones de equidad". La puede "adoptar el Consejo de Ministros por la que se dispone la remisión de todas o de alguna de las penas impuestas al condenado por sentencia judicial firme".

Esta medida jurídica fue adoptada por el Gobierno de Pedro Sánchez en junio de 2021 para los líderes independentistas catalanes que habían sido encarcelados por el procés. Se adoptaron de manera parcial, perdonando la pena de prisión pero dejando la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Bajo el pretexto de facilitar la convivencia con Cataluña, Sánchez anunció que el Ejecutivo "que existen razones de utilidad pública que aconsejan conceder los indultos". Aunque desde la oposición se le acusa de haber sido el pago por el apoyo de ERC a la investidura y los Presupuestos Generales del Estado (PGE). De hecho, 20 días después de las elecciones de enero de 2019, se introdujo la primera petición de indulto de los independentistas, que se acabó culminando dos años después.

Estos son los indultados del procés:

Oriol Junqueras : condenado a la pena de 13 años de cárcel y 13 de inhabilitación absoluta por los delitos de sedición y malversación.

: condenado a la pena de 13 años de cárcel y 13 de inhabilitación absoluta por los delitos de sedición y malversación. Dolors Bassa: condenada por malversación y sedición a 12 años de prisión.

condenada por malversación y sedición a 12 años de prisión. Jordi Turull: condenado a 12 años de prisión.

condenado a 12 años de prisión. Carme Forcadell: condenada a 11 años y seis meses de prisión.

condenada a 11 años y seis meses de prisión. Raúl Romeva: condenado a 12 años de prisión.

condenado a 12 años de prisión. Joaquim Forn: condenado a 11 años y medio por sedición.

condenado a 11 años y medio por sedición. Josep Rull : condenado a 11 años y medio por sedición.

: condenado a 11 años y medio por sedición. Jordi Sánchez: condenado a 11 años y medio por sedición.

condenado a 11 años y medio por sedición. Jordi Cuixart: condenado a 11 años y medio por sedición.

Qué es el referéndum

El referéndum es un "instrumento de democracia directa por el que se someten a ratificación del cuerpo electoral normas o decisiones adoptadas por los poderes públicos". En este caso concreto, las formaciones independentistas exigen se produzca una consulta en Cataluña para los ciudadanos elijan si se quieren separar del resto de España.

El Gobierno de la Generalitat ya organizó un referéndum el pasado 1 de octubre de 2017, que había sido suspendido por el Tribunal Constitucional y que se organizó ilegalmente. La consulta culminó con la intervención policial y la aplicación del artículo 155 de la Constitución por la que el Gobierno puede "adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general".