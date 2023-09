La "empanada de contradicciones" de Pedro Sánchez con el procés: del delito de rebelión a la negociación de una amnistía

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, evitó este miércoles desmentir al líder de ERC, Oriol Junqueras, y confirmar así si ya está pactada la ley de amnistía con los independentistas catalanes, al tiempo que aseguró que si es reelegido presidente será "coherente" con lo que ha hecho hasta ahora en Cataluña, donde la pasada legislatura concedió el indulto a los condenados del procés, además de eliminar el delito de sedición y de rebajar el de malversación.

Sánchez no quiere hablar de amnistía, ni siquiera la menciona, pero eso no quita que en respuesta a si está dispuesto a negociarla con el líder de Junts, Carles Puigdemont, abone esa posibilidad. "La crisis política nunca tuvo que derivar en una judicialización", señaló de manera que "lo que hemos hecho desde entonces es tratar de devolver a la política lo que nunca tuvo que salir de la política".

Por ello Carlos Alsina en su monólogo afirma que "ya sabemos que si pones una detrás de otra todas las opiniones que ha vertido el presidente en seis años sobre el procés te sale una empanada rellena de contradicciones. Pero es que él sostiene que siempre ha dicho que no debió haber acción judicial. ¿No debió haber acción judicial cuando usted mismo describía lo ocurrido como un delito de rebelión como la copa de un pino?" afirma. Y nos recuerda algunas declaraciones de Pedro Sánchez sobre este tema.

Declaraciones de Pedro Sánchez en 2017

Pedro Sánchez hasta el momento sostiene que siempre ha dicho que no debió haber acción judicial, pero en 2017 decía esto:

- "Lo que se produjo el pasado 6 y 7 de septiembre en el Parlamento de Cataluña se puede entender como un delito de rebelión. Yo creo que lógicamente lo es"

- "Clarísimamente ha habido un delito de rebelión, de sedición en España y que en consecuencia deberían ser extraditados esos responsables políticos a España"

"Esto sobre los de Puigdemont y los demás que se habían largado. ¡Que rindan cuentas judiciales! Ah, pero yo siempre he estado en contra de judicializar, eh. Es natural sentirse como Alfonso Guerra. Que todo es al revés de como era porque se cambia mucho de opinión. Mentir, no. Mentir, nunca se miente. Bueno, Feijoo, sí. Pero Sánchez, no. Que además el presidente tiene un plan. Da por hecho que gobernará cuatro años más y concreta sus intenciones en esta receta" afirma Alsina.

Rueda de prensa de Sánchez

En rueda de prensa desde Nueva York, donde Sánchez participa estos días a la Asamblea General de la ONU, el presidente en funciones abonó la negociación con los partidos independentistas, y por tanto de una amnistía, tal como exigen estos partidos a cambio de la reelección. "El objetivo de mi Gobierno para los próximos 4 años es el progreso y la convivencia. El método será el diálogo con los agentes sociales en todo lo que tenga que ver con el progreso, con los actores territoriales todo lo que tenga que ver con la convivencia y el marco es la Constitución" dijo.

El presidente usó las encuestas para argumentar: "¿Cuánta gente en Catalunya apoya la unilateralidad? El CEO catalán lo dice, entre un 10 y un 11%. Hay un 90% que quieren acuerdo, diálogo, convivencia y concordia. Tenemos que mirar a ese 90%", dijo.

"Ahora les santifican quienes en otro tiempo les combatieron. Lo que pasa es que eso mismo puede aplicarse a la dirección actual del PSOE, pero al revés. Los mismos que en otros tiempos subían a los altares a Felipe y a Guerra, oh, capitanes nuestros capitanes, nuestros padres fundadores, ahora los combaten porque andan en un complot, los tíos conspiradores. Un complot transmitido en Youtube por el canal del Ateneo madrileño. Se habrá visto. A cualquier cosa le llaman ya conjura" asegura Alsina.