Pedro Sánchez, ante sus cambios de opinión: "Eso no es mentir, es rectificar"

En el marco de la ronda de entrevistas que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está haciendo por los diferentes medios de comunicación, como la de la semana pasada en 'Más de uno' con Carlos Alsina, el líder socialista ha acudido a uno de los programas de máxima audiencia en televisión, 'El Hormiguero'.

Sánchez ha defendido la fecha escogida para el adelanto electoral, el 23 de julio. "El 28 de mayo vi claro que España necesitaba cuanto antes unas elecciones", para que en los próximos cuatro años haga un gobierno estable y legítimo. Además, explica que en septiembre "tampoco hubieran tenido sentido" ya que el último día para celebrarlas era el 10 de diciembre.

El líder socialista ha apuntado la necesidad de hablar "de lo que se ha hecho en estos últimos cinco años y de las propuestas para los próximos cuatro".

No voy a señalar ningún medio de comunicación

Tal y como denunció durante su entrevista con Carlos Alsina, Sánchez ha reiterado que los medios de comunicación no corresponden a la realidad sociológica del país, que es un 50% conservadora y un 50% progresista, frente al 90- 10% de los medios. Sin embargo, asegura que con sus declaraciones no se refería a ningún programa ni periodista en concreto, "no voy a señalar ningún medio de comunicación ni a ningún periodista", dice.

"Se ha hinchado una burbuja a la que se ha llamado 'el sanchismo'" gracias a la que se ha evitado hablar de las políticas y avances de su Gobierno, sostiene el presidente. "Una cosa es la opinión y otra cosa son los hechos, lo que no se puede hacer, como han hecho en algunos programas" que "yo estoy cometiendo un fraude electoral" al convocar las elecciones en julio, en referencia a las palabras de Juan del Val durante una tertulia de 'El Hormiguero'. Alega que "es una acusación tan grave que se necesita rebatir y contrastar".

Insiste Sánchez en que los medios publican noticias tan graves como "que el 28 de mayo se iba a producir un pucherazo electoral" y lo compara a las 'fake news' que el canal norteamericano 'Fox News' durante el Gobierno de Obama. Por ello, llama a la proporcionalidad de los medios para que se equiparen aún más a la realidad sociológicas de España.

Para mí, eso no es mentir, eso es rectificar

Después de que en la entrevista en Onda Cero dijese que él no había mentido a los españoles, sino que había cambiado de posición, Sánchez reflexiona sobre el tema. "¿Qué es una mentira? mentir es decir algo que sabes que no es cierto con la intención de engañar", dice.

Se pregunta si Adolfo Suárez mintió cuando dijo que no iba a legalizar el Partido Comunista de España y luego lo legalizó o Felipe González cuando dijo que España no entraría en la OTAN y al final entró. "Para mí, eso no es mentir, eso es rectificar", declara. Por ello, considera que el resultado de sus rectificaciones "es que hoy hay una mayor tranquilidad en la sociedad catalana".

Lo que hicimos fue un error, la judicialización de una crisis política

Aunque reconoce que Mariano Rajoy no tuvo la culpa del 1 de octubre y que aplicó el artículo 155 por primera vez sin tener antecedentes, apunta que "lo que hicimos fue un error, la judicialización de una crisis política".

Por ello, considera un acierto haber derogado el delito de sedición, equiparándose a otros países europeos. "Grandes democracias no tienen el delito de sedición que nosotros tenemos desde hace un siglo atrás", añade.

Ley del 'sólo sí es sí'

En cuanto a la aprobación de la polémica ley del 'sólo sí es sí' que hecho que cientos de agresores sexuales vean rebajadas sus condenas, Sánchez recuerda que asumió en primera persona el error y ha pedido perdón a las víctimas. Sin embargo, se muestra contento del avance de la sociedad en contra de la violencia machista, "hay mayor concienciación por parte de la ciudadanía y de las mujeres", señala.

Aprovecha también para atacar al líder popular, Alberto Núñez Feijóo, cuando calificó de "divorcio duro" la condena de Carlos Flores (Vox) por violencia de género. "La violencia de género no se justifica nunca", concluye. "Aunque entiendo la legitimidad que tienen, a veces me pregunto de dónde salen", confiesa y advierte de los pactos del PP con Vox y de que el partido de Santiago Abascal se hace más fuerte conforme el PP asume sus tesis.

¿Por qué no cesó a Irene Montero?

Aunque corrobora que "son públicas y notorias las discrepancias" que ha tenido con la ministra de Igualdad, Irene Montero, explica que no la cesó porque antepuso "siempre la estabilidad institucional y una mayoría parlamentaria" que le permitiría sacar adelante las leyes.

Voy a ganar las elecciones

Ante la pregunta de si estaría dispuesto a hacer a Feijóo presidente para evitar que entre Vox al Gobierno, Pedro Sánchez se ha mostrado convencido de que no será necesario porque él va a ganar las elecciones. Como presidente del Gobierno he pactado en Europa o en ayuntamientos y comunidades con partidos conservadores, pero "con quien no he sido capaz de pactar es con el PP".

Por otro lado, Sánchez llama la atención a quien pone al mismo nivel a Vox y a Podemos / Sumar al llamarlos extrema derecha y extrema izquierda, respectivamente. "Yo no compararía a Yolanda Díaz con Santiago Abascal", remarca.

¿Cuánto pesa Pedro Sánchez?

Pablo Motos ha alabado el físico del presidente del Gobierno, que le ha revelado que para mantenerse en forma hace bicicleta, pesas y sale a correr. Asegura que pesa 94 kilos y mide 1,90 metros.