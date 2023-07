La resaca del cara a cara marca la jornada de campaña electoral

El Día Después del Debate ha sido una jornada de recuperación y conjura para los socialistas. En las filas más oficiales del PSOE nadie dice dar nada por perdido. Y el primero, el candidato, Pedro Sánchez que, sin apenas tiempo para descansar unas horas, hoy ya estaba en la Cumbre de la OTAN.

Desde allí insistía en la ¨montaña de mentiras" que a su juicio profirió Núñez Feijóo y hacía borrón y cuenta nueva de lo ocurrido en el plató de Atresmedia. Hoy mismo el PSOE lanzaba a las redes dos videos, uno de ellos en clave más gamberra contra el lider del PP, con lo que considera las pruebas de esas mentiras y a sus ministros más fieles asegurando en pantalla que España no va a retroceder a la España del PP: "Va a ser que no", decía al cierre del video el propio Sánchez.

Al candidato lo arropaba hoy en Onda Cero su más fiel escudero en esta campaña, José Luís Rodríguez Zapatero, que en Julia en la Onda apostaba duro: "Sánchez, volverá a gobernar tras las elecciones del 23J. Confío en la remontada", aseguraba el ex presidente socialista.

Concluido el acto en Ciudad Real, al refugio de una sombra que mantenía la temperatura a 40 grados, Feijoó reunía a los periodistas que siguen la campaña para decirles que el debate había conectado al partido definitivamente. Antes del Cara a Cara había determinación, después se ha sumado el entusiasmo a las filas del PP donde, sin embargo, se cuidan de no abandonarse a la euforia. Por eso, tanto en la capital manchega como en Cádiz siete horas después, el líder del PP no ha cejado de apelar al voto masivo, convencido de que el granero se llenará de papeletas azules de espectadores que antes del duelo con Sánchez aún se planteaban votar a Vox.

Y con el Cara a Cara sobra. No hay nada más que debatir. Ante la posibilidad de valorar otras contiendas con los rivales en vista del éxito, Feijóo entiende que no es cuestión de aprovechar por el hecho de que le salga mal un debate al presidente. No es juego limpio. Por tanto, es suficiente. Lo que se ha dicho ha quedado registrado y la gente puede ver lo del lunes en Atresmedia cuando quiera.

Y si no ya lo refresca en los mítines: En Ciudad Real ha hablado de las interrupciones, de las faltas de respuestas, en Cádiz de conseguir la misma mayoría que en Andalucía y ambos actos de su oferta de que Gobierne el más votado y de que la debilidad de Sánchez es la fuerza de Bildu y Esquerra.

Así ha transcurrido el día después, con nuevas interrupciones a Feijóo, pero de las que agradan: aplausos y vítores de presidente, presidente. Y este martes nueva sesión doble. La de la mañana en Murcia (12.30 horas) con protagonismo compartido. Acude Aznar a la región donde López Miras trabaja por seguir siendo presidente sin oír hablar de VOX. Por la tarde (19.00 horas) en Alicante.

Primer acto de campaña en Madrid, acto feminista, con formato amable -cinco mujeres sentadas en sillones blancos con Anabel Alonso de maestra de ceremonias- y con un título en positivo, como le gusta decir a Yolanda Díaz que es su campaña: “Feminismo para Sumar”.

Pero no. Entre las 5 no estaba Ione Belarra, la número 5 por Madrid. Tampoco estaba Irene Montero ni nadie de su equipo, pero eso ya se daba por hecho. Aunque hubiera sido interesante ver su reacción mientras Yolanda se sumaba a la corriente de Elisabeth Duval, su portavoz en feminismo e igualdad, y abogaba por un feminismo integrador, del 99 por ciento. Más aún, cuando arremetía contra “el feminismo de trincheras”, el de “la guerra de sexos” que considera una trampa de la derecha cavernícola.

Abriendo el foco, para que cupieran también todos los hombres que había en el acto, y que no eran proporcionalmente pocos, explicó que el feminismo de Sumar es el que quiere subir los salarios, reducir la jornada laboral o mejorar la sanidad. Para mujeres y hombres.

Y también ellos aplaudieron.

En la Marina de Málaga, mitin de Santiago Abascal casi monotemático sobre el Cara a Cara de Atresmedia, en el que incluso ha sacado una fotocopia del pacto que Feijóo le ofreció firmar a Sánchez. Un pacto fuera de lugar para el candidato de Vox, que da alas al sanchismo, que no busca la reconstrucción de España y que evidencia la rendición del candidato del PP ante el bipartidismo y el turnismo. Para Abascal ha quedado claro que en estos momentos Alberto Núñez Feijóo no quiere la alternativa a Sánchez, aunque cree que al final el líder de los populares acabará recapacitando si Vox es decisivo después del 23J.

Ante la propuesta de Núñez Feijóo de que gobierne la lista más votada, Santiago Abascal llamó a sus simpatizantes a reunir una fuerza extraordinaria para forzar el cambio. En cuanto a la intervención de Pedro Sánchez en el Debate de Atresmedia, dice que le vio desquiciado y que estuvo plagada de mentiras.