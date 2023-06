Críticas a Feijóo tras decir que el candidato de Vox condenado por violencia machista "tuvo un divorcio duro"

El líder del PP y candidato a las elecciones generales del 23 de julio, Alberto Núñez Feijóo, levantó la polémica por unas declaraciones que hizo respecto al candidato de Vox a la Generalitat Valenciana, Carlos Flores, condenado por violencia machista.

Concretamente, Feijóo dijo en referencia a Carlos Flores que está condenado por violencia verbal y añadió "hace 20 años, es verdad. Es un catedrático de Derecho Constitucional, es verdad. Ha cumplido la sanción, es verdad. Se ha producido hace 20 años, es verdad. Tuvo un divorcio duro y conllevó un abuso verbal hacia su ex mujer".

Feijóo defendió que precisamente por ello el PP pidió cambiar de interlocutor en las negociaciones para la formación de gobierno en la Comunidad Valenciana y que no formara parte del Parlamento de esta región.

El PSOE ve en estas declaraciones un justificación de la violencia machista

Estas declaraciones que el líder del PP hizo en una entrevista en la Cadena Ser, provocaron una oleada de reacciones, críticas y reproches por lo que consideran una justificación de la violencia machista.

Es el caso de la vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ha acusado a Feijóo de justificar la violencia machista después de decir que Carlos Flores tuvo un "divorcio duro".

Así, Montero ha escrito en redes sociales textualmente las palabras proferidas por parte del líder 'popular', que ha asegurado que Flores "tuvo un divorcio duro y conllevó un abuso verbal hacia su exmujer". "España no se merece un presidente que justifique la violencia hacia las mujeres", ha publicado Montero en un mensaje en su perfil de Twitter.

También la candidata socialista a ocupar un escaño en el Congreso de los Diputados, Adriana Lastra, ha señalado estar "atónita" con las palabras de Feijóo y ha compartido un tuit en el que se recuerdan los insultos que Flores lanzó hacia su exmujer y por los que fue condenado. "Para Feijóo esto es tener un "divorcio duro", ha criticado la exdiputada, un mismo mensaje que también ha compartido la portavoz del PSOE y ministra de Educación, Pilar Alegría y el presidente del Senado, Ander Gil.

Asimismo, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha pedido a Feijóo que rectifique sus palabras. "No fue un divorcio duro, fue una condena por maltrato psicológico a una mujer. La violencia machista no admite eufemismos. Rectifique, señor Feijóo, o el discurso de la ultraderecha le absorberá por completo", ha escrito en Twitter la ministra.

Yolanda Díaz le recuerda que es violencia machista

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha expresado en el mismo sentido en esta misma red social "no es un divorcio duro, es violencia machista"

Montero apunta que esta declaración normaliza la violencia contra las mujeres

Más contundente ha sido la ministra de Igualdad, Irene Montero, en la crítica a Feijóo por sus palabras. En un mensaje en twitter afirma que "llamar "divorcio duro" a la violencia machista es banalizar y normalizar la violencia contra las mujeres" y ha añadido "no, las feministas no hemos ido demasiado rápido: nuestros derechos son urgentes. Y defenderlos requiere dejar claro que la responsabilidad del machismo es de los machistas".

Esta segunda parte del mensaje se puede interpretar también como un respuesta a las declaraciones de Pedro Sánchez en Onda Cero en las que el presidente afirmó que "tenía amigos que se han sentido incómodos" con las políticas feministas de Igualdad.

No hay una sola línea en el acuerdo que niegue la violencia machista

Tras estas polémicas declaraciones, Feijóo insistió en que si el PP no estuviera "protegiendo la violencia machista" no habría propuesto la "dimisión o renuncia al acta" de Carlos Flores. Según reiteró, "no hay una sola línea en los acuerdos que puedan firmar PP y Vox que niegue la violencia machista".

Ante las declaraciones del número dos de Vox en la Comunidad Valenciana, José María Llanos, poniendo en cuestión la violencia de genero, ha señalado que al final "ha rectificado". "Allá Vox y sus manifestaciones", agregó.