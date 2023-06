Marta García Aller: "Centrar la campaña en feminismo y violencia machista, convierte a Vox en protagonista"

Debe de estar muy contento Santiago Abascal con que en la entrevista ayer en este programa el presidente del Gobierno te dijera que tiene amigos que están muy enfadados con el feminismo. Incomodados. Daba a entender Sánchez que el tono de confrontación ha generado rechazo entre muchos varones de mediana edad, pero se explicó regular.

Lo dijo Sánchez, lo dicen también las encuestas. Y ya antes del #metoo lo explicaba Michael Kimmel en un libro muy interesante titulado 'Hombres blancos enfadados'.

Hay estudios que demuestran que con cada ola de avances feministas crece el antifeminismo también. Si lo sabrá Abascal que ha basado buena parte de su estrategia electoral en azuzar ese miedo y pescar votos ahí. Por eso es tan importante cómo se comunican las políticas de igualdad, para evitar un efecto rebote entre quienes temen unos cambios pensados para hacer sociedades más justas.

Tiene que estar también contento el líder de Vox con que Feijóo dijera en la entrevista de anoche en La Ser que el de Vox condenado por maltrato, con el que el PP negoció los pactos de la C. Valenciana, tuvo “un divorcio duro”. También dijo Feijóo que “la violencia machista es una obviedad”. Y que “lo obvio no debe llamarnos la atención que no esté en los textos”, para justificar que se excluya de los acuerdos de Gobierno con Vox.

El líder del PP insiste en que no va a dar un paso atrás en la defensa contra la violencia machista, pero mientras tanto Vox va sacando pecho de ir eliminando consejerías y concejalías que se dedican expresamente a esto. O uno de los dos partidos está engañando al otro o ambos nos están engañando a todos.

En un mismo día, el presidente del Gobierno duda en alto de la efectividad de sus propios avances en igualdad y el líder de la oposición quita importancia a eliminar de los acuerdos de gobierno la mención a la violencia de género. Tiene que estar muy contento Abascal con todo esto.

Cómo no va a estarlo si de repente la campaña se está centrando allá donde más comprobado tiene Vox que puede pescar votos, en vez de en resaltar su falta de experiencia de gobierno y la inviabilidad de su programa económico.

¿Moraleja?

Centrar la campaña en feminismo y violencia machista, convierte a Vox en protagonista.