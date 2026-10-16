Bolaños dice que los negocios inmobiliarios de la pareja de la portavoz del PSOE no le importan a "la inmensa mayoría de la gente"

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, restó importancia este viernes a los negocios inmobiliarios de la pareja de la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, o a que desde Muface, dependiente del ministerio de Óscar López, se instase a llevar a cabo desahucios. Según dijo, son informaciones que "no tienen absolutamente ninguna importancia para la inmensa mayoría de la gente".

Con estas palabras se pronunció respecto a esta polémica en un acto organizado por Artículo 14, medio que publicó dichas informaciones, evitando valorarlas y remitiéndose a que tanto Mínguez, cuya pareja posee un negocio inmobiliario que gestiona decenas de pisos, como el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública ya "han dado sus explicaciones" y lo han "aclarado".

Críticas a la actitud de PP y Vox en vivienda

Sin embargo, aprovechó para criticar tanto al PP como a Vox por utilizar esta polémica para hacer campaña. De hecho, dijo que le parecía "enternecedor" que ambas formaciones "traten de tapar el debate de la vivienda con estos casos".

"Están utilizando esas informaciones para no hablar de vivienda", dijo tajante mientras insistía en que por eso le parecía "enternecedor". Y, acto seguido, volvió a confrontar las políticas de vivienda, recordando que el Gobierno ha venido aprobando desde 2020 escudos antidesahucios, puntualizando que el caso de Maricarmen, la anciana fallecida que fue desahuciada de su vivienda de Madrid, se produjo porque en abril el Parlamento lo tumbó.

De hecho, volvió a defender los reales decretos que tumbó el Congreso de los Diputados y precipitaron la convocatoria electoral, ensalzando que el Consejo de Ministros les diese luz verde y que vayan a pasar por la Diputación Permanente del Congreso para su convalidación. Y volvió a hacer referencia a que el Ejecutivo aprobó en 2022 la Ley de Vivienda, criticando que esta no se aplica en las comunidades gobernadas por los populares.

"Nuestro modelo es un modelo socialdemócrata, de tomar medidas en materia de vivienda, de apoyo a inquilinos, a pequeños propietarios, de poner limitaciones a los especuladores", apuntó sobre las políticas socialistas frente a "otro modelo más ultraliberal, que es no hacer nada".