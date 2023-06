Aznar responde al delegado del Gobierno tras sus declaraciones sobre Bildu

El expresidente del Gobierno, José María Aznar, ha respondido este jueves a las polémicas declaraciones realizadas por el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, en las que aseguraba que Bildu ha hecho más por España que "los patrioteros de pulsera".

"Esos supuestos enemigos de España han contribuido a salvar miles de vidas de ciudadanos apoyando el estado de alarma en los momentos más complicados, dignificando la vida de miles de pensionistas españoles, mejorando las condiciones laborales de miles de ciudadanos posibilitando unos presupuestos que han materializado estas cuestiones (...) Por tanto mi pregunta no es con quién se ha pactado, si no cómo es posible que esos patrioteros de pulsera no estuviera remando a favor de España y los españoles estos cinco años", ha expresado Martín este jueves en un desayuno en el Nueva Economía Forum.

Aznar ha asegurado que "la coalición que se ha formado es una coalición rupturista que tiene como fin fundamental satisfacer los deseos de los separatistas".

El expresidente del Gobierno ha protagonizado un coloquio en Madrid sobre el nuevo orden mundial durante la celebración del 'Food&Drink Summit', en el que ha mostrado, además, su "absoluta convicción" de que, si tras las elecciones generales del próximo 23J, se vuelve a reeditar el actual gobierno "España entrará en una fase de transformación constitucional" que dejará el país "irreconocible".

Tras todo el revuelo que se ha formado a raíz de sus declaraciones, Martín ha pedido perdón a las personas que se hayan sentido ofendidas y ha matizado que lo que quería era "recordar la continua deslealtad con la que las derechas han venido actuando desde el inicio de la legislatura, especialmente en los momentos más complicados".