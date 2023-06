Amelia Valcárcel, a Feijóo: "Te otorgo mi confianza de que eres capaz de hacer una política feminista eficaz"

La feminista histórica vinculada al PSOE y exconsejera de Estado, Amelia Valcárcel, se ha dirigido al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, para destacar la actitud del PP en la reforma de la Ley del 'solo sí es sí'. "Te otorgo desde ya mi confianza de que eres capaz de hacer una política feminista eficaz", ha declarado.

Durante una de sus intervenciones en el ciclo 'Riesgos para los menores y retos del feminismo: el espejismo queer y la explotación sexual', organizado por 'Reformismo21', y en el que también ha estado Feijóo, Valcárcel ha destacado que cuando el PSOE "se dio cuenta de hasta qué punto estaba creando un monstruo" con la ley, "el PP estuvo de acuerdo".

Feijóo podría haber "dejado que excarcelen a cien más y se le levante la cosa a 2.500

"Lo podías haber dejado hundirse y decir, ya lo arreglaré yo cuando llegue", ha apuntado la filósofa, quien ha señalado que Feijóo podría haber "dejado que excarcelen a cien más y se le levante la cosa a 2.500", en relación a las rebajas de penas consecuencia de la norma.

"Podrías haberlo hecho y no lo has hecho y te lo agradezco. Ha sido una gran, gran honradez por tu parte y aunque solo fuera por eso, ya te otorgo mi confianza desde ya en que eres capaz de hacer un política feminista eficaz, porque la has hecho en este caso", ha declarado Valcárcel.

La activista feminista ha apuntado que en el caso de la reforma de la Ley del 'solo sí es sí' era "necesario" hacer una política feminista eficaz. "Y el PP lo ha hecho", ha concluido.