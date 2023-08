Alberto Núñez Feijóo precisa que quiere "hablar" con los presidentes autonómicos y que en ningún caso ha solicitado "una reunión"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha precisado que quiere "hablar" con los presidentes autonómicos y en que en ningún caso ha solicitado "una reunión".

"Yo no le he pedido a los presidentes autonómicos reunirme, yo le he pedido hablar con los presidentes autonómicos por si me quieren aportar algo para el debate de investidura", ha matizado el líder 'popular' después de que el pasado domingo ofreciera dialogar con los líderes regionales para que quisieran aportarle cuestiones importantes de cara a su debate de investidura.

Ofrecer a los presidentes autonómicos "que quieran ser escuchados" una conversación

En una rueda de prensa Feijóo ha vuelto a ofrecer a los presidentes autonómicos "que quieran ser escuchados" una conversación. De esta forma, ha explicado el líder del PP, cumple con su "función" y con su propia "biografía política".

Feijóo ha asegurado que durante su época como presidente de la Xunta de Galicia escuchó hablar a candidatos a la Presidencia del Gobierno sobre cuestiones de las que no tiene competencia el Gobierno central y que afectan a las comunidades autónomas. Por este motivo, se ha ofrecido a ser el primer candidato a una investidura "dispuesto a escuchar a los representantes ordinarios del Estado" de los gobiernos autonómicos.

Presidentes autonómicos que han rechazado su propuesta de diálogo

También se ha referido a los presidentes autonómicos que han rechazado su propuesta de diálogo, como el presidente de Asturias, el socialista Adrián Barbón, o el presidente de Cataluña, Pere Aragonés, afirmando que si no quieren escucharle "es evidente" que será "responsabilidad" de los líderes regionales y no suya.

"A mí me gustaría que cualquier candidato a la Presidencia del Gobierno en España, en los futuros años, tenga la deferencia de hablar con los representantes ordinarios del Estado y tenga la deferencia de hablar con aquellos que gestionan prácticamente los elementos de la política", ha defendido Feijóo.

Además, ha incidido en que a diferencia de quienes creen "en la independencia" y en el diálogo" con solo algunos presidentes autonómicos", él confía en el Estado de las autonomías y en sus líderes, que son quienes tienen "el voto de sus ciudadanos".