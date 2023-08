Alberto Núñez Feijóo llamará a Pedro Sánchez en las próximas horas para pedirle una reunión sobre la investidura

Alberto Núñez Feijóo, líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, llamará "en las próximas horas" al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, en el marco de la ronda de contactos que inicia este lunes con todos los grupos políticos para recabar apoyos a su investidura.

Lo ha anunciado el vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta del PP, Borja Sémper, en rueda de prensa tras la reunión del Comité de Dirección del partido, en la que también ha asegurado que Feijóo va a incluir en la ronda de contactos a todos los presidentes autonómicos.

Según Sémper, el presidente del PP quiere mantener, como líder del partido más votado, una reunión con Sánchez para conocer su "disposición" a la hora avanzar en la estabilidad, las reformas y en el interés general de España.

"Es fundamental que la política esté presidida por la moderación, que escape y huya de extremismos", ha enfatizado, antes de insistir en la "responsabilidad" que tienen ambos partidos para buscar la estabilidad y la gobernabilidad de este país.

El dirigente popular ha apuntado que este encuentro entre Sánchez y Feijóo debería servir para "allanar un camino nuevo en la política española".

El PSOE acepta reunirse con Feijóo para hablar de la investidura

El PSOE acepta reunirse con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, dentro la ronda de contactos que el candidato a la Presidencia va a mantener de cara al debate de investidura, según ha afirmado este lunes la portavoz del PSOE y ministra de Educación en funciones, Pilar Alegría.

"Si se nos llama, primero se nos tiene que llamar (...) acudiremos a esa reunión", ha señalado en declaraciones a los medios en Ferraz, donde ha pedido también al PP que deje de "insultar" al PSOE, respete a este partido y a sus votantes.

Eso sí, Alegría no ha confirmado que vaya a ser el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, quien se entreviste con Feijóo, tal y como solicita el líder del PP, y en este sentido fuentes del partido han matizado que podría ser Sánchez "u otro" quien acuda al encuentro.

Alegría ha reclamado además que los populares pidan disculpas por haber estado deslegitimando al Gobierno e insultado al PSOE, a lo que se han unido los "llamamientos al transfuguismo".

Feijóo aún no tiene votos suficientes para asegurarse la investidura

Al Alberto Núñez Feijóo le faltan al menos cuatro votos más para asegurarse la investidura, ya que de momento todos los demás partidos se han posicionado en contra: PSOE, Sumar, BNG, PNV, ERC, EH Bildu y Junts.

De cara a las reuniones que está dispuesto a mantener con estas formaciones, excepto EH Bildu, Feijóo marcó este domingo la hoja de ruta que piensa aplicar para tratar de sacar adelante la investidura que le ha encargado el rey Felipe VI. "Hablar sí, dialogar también. Pero chantajes no, subastas no, someterme a lo que quieran las minorías no".